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Economia (BR)

Declaração simplificada ou completa: veja qual escolher no Imposto de Renda 

Diferenças entre os modelos podem impactar diretamente o valor a pagar ou a restituir

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 17:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 abr 2026 às 17:13
A escolha do modelo de declaração pode representar economia ou aumento na restituição (Imagem: Blossom Stock Studio | Shutterstock)
A escolha do modelo de declaração pode representar economia ou aumento na restituição Crédito: Imagem: Blossom Stock Studio | Shutterstock
Com o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 em andamento, muitos contribuintes ainda têm dúvidas sobre qual modelo de declaração escolher. A decisão entre simples e completa é importante, pois pode influenciar diretamente no valor final, seja para pagar menos imposto ou aumentar a restituição.
Flávio Augusto Menezes, contador e gerente de controladoria da Multimarcas Consórcios, explica que há dois modelos de declaração disponíveis no site da Receita Federal: a versão completa (detalhada) e a simplificada . “Com a ajuda de um especialista de sua confiança, veja qual o melhor modelo para a entrega, antecipe-se e faça com calma a declaração”, indica.

Diferenças entre os formatos de declaração  

De forma geral, a escolha depende da quantidade de despesas que o contribuinte tem para deduzir. Para facilitar, veja abaixo como funciona cada modelo:

Declaração simplificada

  • Aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis;
  • Possui um limite máximo de desconto definido pela Receita Federal;
  • Não exige a inclusão de despesas dedutíveis (como saúde e educação);
  • É mais indicada para quem tem poucas despesas para declarar ou não possui muitos comprovantes.

Declaração completa

  • Permite incluir despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação, dependentes e previdência privada;
  • Não possui desconto padrão — o abatimento depende dos valores informados;
  • Pode reduzir significativamente o imposto devido, se houver muitas despesas;
  • É mais vantajosa para quem teve gastos elevados ao longo do ano.
Não é necessário tomar essa decisão no escuro. O próprio programa da Receita Federal permite que o contribuinte preencha os dados normalmente e visualize, ao final, qual modelo é mais vantajoso. “Faça a declaração preenchendo pelo modelo completo, colocando todas as despesas, e deixe que o próprio programa indique se o melhor é o simplificado ou completo”, aconselha Flávio Augusto Menezes. A recomendação é sempre comparar as duas opções antes de enviar a declaração.
O preenchimento correto das informações na declaração evita o risco de cair na malha fina (Imagem: fizkes | Shutterstock)
O preenchimento correto das informações na declaração evita o risco de cair na malha fina Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Atenção ao preenchimento correto das informações

Outro ponto de atenção é o preenchimento correto das informações. Dados inconsistentes, omissões ou erros podem levar à malha fina , independentemente do modelo escolhido. Por isso, organizar documentos e revisar tudo com cuidado é essencial.
Em um cenário de maior fiscalização e cruzamento de dados por parte da Receita Federal, entender essas diferenças ajuda não só a evitar problemas, mas também a fazer escolhas mais inteligentes. Mais do que uma obrigação anual, a declaração do Imposto de Renda pode ser uma oportunidade de organizar a vida financeira e otimizar recursos. 
Por Fernanda Novello Azevedo

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