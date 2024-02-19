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Morte de Abílio Diniz

De doceria a gigante varejista: a história do Grupo Pão de Açúcar, fundado pelo pai de Abílio Diniz

Empresa foi fundada em 1948 por Valentim dos Santos Diniz, imigrante português

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 05:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2024 às 05:36
O Grupo Pão de Açúcar, responsável por alçar o empresário Abilio Diniz ao seleto rol de bilionários brasileiros, teve um início tímido: começou como uma doceria na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no centro de São Paulo.
O ano era 1948, e o imigrante Valentim dos Santos Diniz, pai de Abilio, resolveu nomear a lojinha em homenagem à primeira visão que teve do Brasil, quando o navio que o trazia de Portugal entrou na baía de Guanabara. Algum tripulante ao lado gritou "olha o Pão de Açúcar!", e a imagem dos dois morros cariocas ficou gravada na memória do fundador da rede varejista, hoje uma das maiores do país.
A data de inauguração para "seu Santos", como Valentim era conhecido, também guarda um simbolismo com a terra natal. Era 7 de setembro, "dia em que Portugal perdeu o Brasil e eu ganhei o Pão de Açúcar", disse ele em entrevista à Revista Exame, em 2002.
Grupo Pão de Açúcar foi fundado em 1948 por Valentim dos Santos Diniz, imigrante português
Grupo Pão de Açúcar foi fundado em 1948 por Valentim dos Santos Diniz, imigrante português Crédito: Divulgação
A doceria oferecia serviços de buffet, com doces e salgados embalados que viraram febre em casamentos, batizados e festas de firma. O negócio prosperou. Quatro anos depois da inauguração, mais duas filiais foram abertas nas redondezas, e, em 1959, pintou a oportunidade de comprar um terreno ao lado da doceria da Brigadeiro Luiz Antônio. Valentim queria construir um cinema, mas Abilio, que à época finalizava os estudos em administração de empresas na FGV (Fundação Getulio Vargas), o convenceu a abrir um supermercado.
Nascia ali a primeira unidade do Pão de Açúcar, na esteira, também, da grande novidade entre os mercados: o autosserviço. Até então, a clientela solicitava os produtos diretamente no balcão do dono da venda, e o supermercado da família Diniz apostava no modelo de retirar os artigos diretamente das prateleiras.

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Em 1963, a segunda unidade do supermercado foi inaugurada na rua Maria Antônia, também no centro de São Paulo. A primeira operação de aquisição veio em 1965, quando a cadeia Sirva-se foi incorporada à operação, levando o Pão de Açúcar a 11 lojas. A partir daí, a rede pulverizou, e, em 1968, já era composta por 64 supermercados. Naquele ano, foi criada a Divisão Internacional, com unidades em Portugal, Angola e Espanha.
Os anos 1970 foram agitados para o Grupo, que estava em franca expansão. Logo no início da década, foi inaugurado o hipermercado Jumbo em Santo André, no ABC Paulista o primeiro do tipo no Brasil, que viveu um verdadeiro frisson pelo modelo hiper até a década seguinte. Dá para entender a predileção: à época, o país começava a viver a chamada "hiperinflação", quando consumidores estocavam produtos em casa para fugir da variação diária de preços. O Jumbo, de cara, virou um chamariz da rede Pão de Açúcar, que diversificou o portfólio para o atacado.
Os anos seguintes também foram marcados pela compra da Eletroradiobraz, até então um dos titãs do mercado varejista e dono do Baleia, hipermercado concorrente do Jumbo. Dali dois anos, a empresa da família Diniz adquiriu mais redes de supermercados, como Superbom, Peg-pag e Mercantil, para, na década de 1980, abrir o leque com novos formatos de estabelecimentos.
A partir daí, não era "só" Pão de Açúcar, Jumbo e Assaí, mas também Mini-Box, uma "loja despojada" de poucos itens a preços baixos, Sandiz, rede de departamentos, e Peg & Faça, voltada a bricolagem. Tamanha operação levou "seu Santos" a tomar uma decisão difícil: abdicou o nome afetivo de Grupo Pão de Açúcar para adotar o mais generalista Companhia Brasileira de Distribuição, até hoje vigente, embora menos conhecido.
Na mesma década, a empresa apostou em uma reestruturação de negócios para focar no setor de varejo, e parte desse movimento começou com uma reformulação do Jumbo em Extra, mirando acirrar a competição no setor de hipermercados.
A nova estrutura, porém, não foi por acaso. Além da economia do país andar em maus lençóis, havia um imbróglio na família de Valentim: os filhos Abilio, Alcides e Arnaldo, que tinham participações na empresa, estavam em desavenças. Foi então que Abilio se afastou dos negócios e foi convidado pelo então ministro do Planejamento, Mario Henrique Simonsen, para fazer parte do CMN (Conselho Monetário Nacional), na coordenação de boletins econômicos.
Sem Abilio, o Grupo Pão de Açúcar começou a afundar e quase foi à bancarrota. Em 1989, após uma série de desentendimentos, Alcides e Arnaldo aceitaram vender suas participações ao irmão, e Abilio, a convite do pai, assumiu a presidência executiva. Valentim, àquela altura com 76 anos, passou a ocupar o Conselho Administrativo da empresa.
Ali começou a retomada da gigante varejista. Em 1995, com Abilio já como acionista majoritário, o Grupo fez o primeiro IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla inglês), quando obteve US$ 112,1 milhões de capital na Bolsa brasileira. Dali dois anos, expandiu para a Nova York, e o segundo IPO captou US$ 172,5 milhões. O Pão de Açúcar foi a primeira empresa varejista do país a estar listada no ADR, título norte-americano lastreado em ações de empresas estrangeiras.
Do IPO em Nova York até às vésperas da virada do milênio, o Pão de Açúcar voltou a expandir operação, comprando redes de supermercados de bairro, como Barateiro e Peralta.

O êxodo da família Diniz

Depois dos IPOS, o próximo passo traçado por Abilio Diniz tratava-se de encontrar um parceiro estratégico fora do país. Foi em 1999 que o Grupo Casino, gigante varejista francês, comprou 25% do total de ações, tornando-se sócio minoritário do Pão de Açúcar.
Dali por diante, a participação da família Diniz nos negócios do Pão de Açúcar começou a minguar. Com a aposentadoria de Valentim, Abilio assumiu a presidência do Conselho de Administração da companhia, em 2003, passando o bastão de presidente executivo para Augusto Marques da Cruz Filho, o primeiro fora da família fundadora. Em 2005, foi criada uma nova holding, e o controle do Grupo Pão de Açúcar passou a ser compartilhado: 50% para Abilio, 50% para o grupo Casino. Em 2007, o Grupo se unia ao Assaí Atacadista, ingressando de vez no mercado do "atacarejo".
Enquanto a família perdia espaço, veio o baque em março de 2008: Valentim havia morrido aos 94 anos, vítima de falência múltipla de órgãos.
Ao mesmo tempo em que a família lidava com o luto, a operação de aquisições continuou a todo vapor. Em 2009, a rede Ponto Frio foi comprada. No mesmo ano, o Pão de Açúcar se uniu às Casas Bahia, tornando-se o maior grupo de distribuição da América Latina.
Foi em 2011 que a disputa pelo controle da rede varejista tomou os holofotes. Frustrado, Abilio tentou uma manobra: propôs uma fusão com o arquirrival do Grupo Casino, o também francês Carrefour. O plano criaria um gigante avaliado em US$ 41,899 bilhões, uma vez que as operações do Carrefour no Brasil dividiram pódio com o Pão de Açúcar como as maiores empresas de varejo e distribuição.
Como esperado, o Grupo Casino vetou o acordo, e Abilio amargou uma derrota difícil. Pouco tempo depois, Jean-Charles Naouri, CEO da empresa francesa, assumiu o comando do Pão de Açúcar, em uma troca que já era anunciada desde 2006.
Em 6 de setembro de 2013, véspera do aniversário de 65 anos da fundação do Grupo Pão de Açúcar, Abilio renunciou à presidência do Conselho de Administração e encerrou, de vez, a participação da família na empresa fundada por Valentim.
"Na véspera do dia que simboliza a liberdade do Brasil, eu também abraço a minha liberdade para continuar perseguindo os meus sonhos", disse o empresário, na ocasião. Por várias vezes durante o anúncio, Abilio afirmou que os dois anos anteriores não tinham sido fáceis e, ao final, agradeçeu à família por tê-lo "aguentado" durante um período "que não foi prazeroso".
De lá para cá, o Grupo Pão de Açúcar passou a adotar a sigla GPA como nome oficial, ainda que, formalmente, seja Companhia Brasileira de Distribuição. O objetivo é descolar a empresa do setor de supermercados, mostrando que a marca contempla setores diversos da economia.
Nos últimos anos, a empresa perdeu o posto de maior rede varejista do país. Em 2019, vendeu todas as ações que detinha da Via Varejo, grupo controlador do Ponto Frio e Casas Bahia, e, em 2021, o Assaí Atacadista deixou de fazer parte do GPA e comprou as operações do Extra.
Ainda que a família Diniz não esteja mais atuante no GPA, a raiz continua viva: a sede do grupo segue sendo no mesmo endereço da doceria fundada por Valentim.

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