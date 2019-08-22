De bancos a exportadoras: veja as empresas do ES que mais cresceram

Porto de Vila Velha Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Espírito Santo têm conseguido crescer mesmo com a economia ainda frágil. A missão pode ser difícil, mas não é impossível. Segundo ranking elaborado pelo Instituto Evaldo Lodi (IEL-ES), do Sistema Findes, 13 empresas capixabas conseguiram ter aumento na receita operacional líquida superior a 40% em 2018. Muitas empresas made intêm conseguido crescer mesmo com a economia ainda frágil. A missão pode ser difícil, mas não é impossível. Segundo ranking elaborado pelo, do, 13 empresas capixabas conseguiram ter aumento na receita operacional líquida superior a 40% em 2018.

Esses empreendimentos em alta são de diferentes setores, com atividades que vão desde serviços financeiros, como cartões e cooperativas bancárias, à concessionárias de veículos. Chama atenção ainda negócios das áreas de exportação e importação.

Em dois casos, empresas capixabas chegaram a registrar um aumento na receita superior a 100%, ou seja, mais que dobraram seu resultado. A campeã foi a Avista, financeira que opera cartões, que teve crescimento de 197,53% na receita operacional líquida em 2018.

Vila Velha Ambiental, empresa de saneamento, que viu a receita aumenta 143,7% no ano passado. O empreendimento firmou, em 2017, uma parceria público-privada com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para ampliar a cobertura atual de esgotamento sanitário de 56% para 95% da população do município canela-verde. A outra foi a, empresa de saneamento, que viu a receita aumenta 143,7% no ano passado. O empreendimento firmou, em 2017, uma parceria público-privada com apara ampliar a cobertura atual de esgotamento sanitário de 56% para 95% da população do município canela-verde.

A receita operacional líquida é calculada pela diferença entre o valor das vendas, subtraídas as devoluções, abatimentos e os impostos. Veja a lista das que mais cresceram: