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Faturando alto

De bancos a exportadoras: veja as empresas do ES que mais cresceram

Em 2018, empreendimentos capixabas chegaram a registrar até 197,5% de aumento nos resultados. Veja o ranking dos negócios em alta

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 10:38

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

22 ago 2019 às 10:38
Porto de Vila Velha Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Muitas empresas made in Espírito Santo têm conseguido crescer mesmo com a economia ainda frágil. A missão pode ser difícil, mas não é impossível. Segundo ranking elaborado pelo Instituto Evaldo Lodi (IEL-ES), do Sistema Findes, 13 empresas capixabas conseguiram ter aumento na receita operacional líquida superior a 40% em 2018.
Esses empreendimentos em alta são de diferentes setores, com atividades que vão desde serviços financeiros, como cartões e cooperativas bancárias, à concessionárias de veículos. Chama atenção ainda negócios das áreas de exportação e importação.
> Conheça as maiores empresas que atuam no Espírito Santo
Em dois casos, empresas capixabas chegaram a registrar um aumento na receita superior a 100%, ou seja, mais que dobraram seu resultado. A campeã foi a Avista, financeira que opera cartões, que teve crescimento de 197,53% na receita operacional líquida em 2018.
A outra foi a Vila Velha Ambiental, empresa de saneamento, que viu a receita aumenta 143,7% no ano passado. O empreendimento firmou, em 2017, uma parceria público-privada com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para ampliar a cobertura atual de esgotamento sanitário de 56% para 95% da população do município canela-verde.
> Empresas capixabas precisam inovar para sobreviver à indústria 4.0
A receita operacional líquida é calculada pela diferença entre o valor das vendas, subtraídas as devoluções, abatimentos e os impostos. Veja a lista das que mais cresceram:
 
> Inteligência artificial transforma o trabalho e os negócios no ES

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