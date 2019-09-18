Crise do petróleo não afeta preço da gasolina na Grande Vitória

O barril de petróleo está US$ 10 mais caro em relação à semana passada após ataques na Arábia Saudita. No último fim de semana, instalações da petroleira Aramco, na Arábia Saudita, foram alvo de drones, o que fez com que a produção de petróleo no país caísse pela metade. Tal redução representa 5% de todo material que é produzido no mundo. Ainda assim,