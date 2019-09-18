A crise do petróleo, por enquanto, não afetou preço nas bombas dos postos de combustíveis do Espírito Santo.
O barril de petróleo está US$ 10 mais caro em relação à semana passada após ataques na Arábia Saudita. No último fim de semana, instalações da petroleira Aramco, na Arábia Saudita, foram alvo de drones, o que fez com que a produção de petróleo no país caísse pela metade. Tal redução representa 5% de todo material que é produzido no mundo. Ainda assim, a Petrobras diz que o valor do combustível no Brasil não vai aumentar.
Postos de combustíveis que adotarem práticas abusivas de preço na esteira da crise do petróleo podem ser penalizados, afirmou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em nota.
A reportagem do Gazeta Online fez um giro pelos postos da Grande Vitória nesta quarta-feira (18) e constatou que o preço cobrado na região varia entre R$ 4,25 e R$ 4,59. Preços que já estavam sendo praticados antes mesmo da crise.
O combustível com valor mais barato era cobrado em um posto de Jardim América, na BR 262, em Cariacica. Os maiores valores foram encontrados no Parque Moscoso e na Ilha do Príncipe, em Vitória, em Campo Grande, em Cariacica, no Ibes, na Glória e na Praia da Costa, em Vila Velha.
Confira os valores encontrados
Cariacica
Posto Mclaren, Itaquari - 4,29
Posto Kadillac , Alto Lage -4,39
Posta Texas, BR 262, Campo Grande- 4,59
Posto Jardim América, Jardim América -4,25
Vitória
Posto Moscoso, no Parque Moscoso -4,59
Posto Porto, no Parque Moscoso - 4,59
Posto Ouro Negro, Ilha do Príncipe -4,59
Posto Principe, Ilha do Príncipe- 4, 57
Vila Velha
Posto Avanti, Grande Cobilandia- 4,37
Posto Atacadão, na rodovia Darly Santos - 4,34
Posto Capixaba, no Ibes - 4,59
Posto Gentil, no Ibes - 4,35
Posto Aribiri, Santa Ines - 4,39
Posto 2001, na Glória - 4,59
Posto Moby Dick, na Praia da Costa, 4,59
Serra
Posto WD, Rosário de Fátima- 4,47
Crise do petróleo não afeta preço da gasolina na Grande Vitória