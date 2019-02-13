Cotado para presidir comissão da Previdência quer suspender Refis

"Está na hora de a gente pôr ordem, pelos próximos cinco anos", afirmou o deputado nesta terça-feira (12).

Agora na Câmara, Benevides estuda propor o fim do programa de refinanciamento apenas para a União, por meio de projeto de lei, ou apresentá-lo como projeto de lei complementar alterando a Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o veto abranja as unidades da federação.