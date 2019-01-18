Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Correntistas da Caixa relatam instabilidade em app e saldo negativado
Pane no sistema?

Correntistas da Caixa relatam instabilidade em app e saldo negativado

Internautas fizeram contato com Gazeta Online nesta sexta-feira alegando estarem com saldo negativo após "pane" em aplicativo da Caixa

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 14:03

Publicado em 

18 jan 2019 às 14:03
Usuários relatam saldo negativado em aplicativo da Caixa Crédito: Arquivo Pessoal
Alguns correntistas da Caixa Econômica Federal iniciaram essa sexta-feira (18) com um baita susto ao conferirem suas contas no banco. Internautas do Gazeta Online relataram saldo negativado de até 5 mil em suas contas. Eles alegam, também, que movimentações financeiras desta quinta-feira (17) não foram computadas pelo banco. 
"Fui olhar meu extrato e minha conta aparece R$ 5 mil negativa. Impossível! Liguei pra gerente na agência e a informação é que deu um bug no sistema do banco que não reconhece as movimentações de ontem", enviou por mensagem um internauta.
"Acabei de olhar minha conta na Caixa. Está R$ 1.500 e pouco negativa também. Não tem como. Não gastei esse dinheiro", reclama outra internauta. 
 
O QUE DIZ A CAIXA
A Caixa Econômica Federal informou, por meio de nota,  que "alguns créditos em conta não foram processados. A Tecnologia do banco está atuando para regularização ao longo do dia, sem prejuízos aos clientes".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados