Correntistas da Caixa relatam instabilidade em app e saldo negativado

Usuários relatam saldo negativado em aplicativo da Caixa Crédito: Arquivo Pessoal

Alguns correntistas da Caixa Econômica Federal iniciaram essa sexta-feira (18) com um baita susto ao conferirem suas contas no banco. Internautas do Gazeta Online relataram saldo negativado de até 5 mil em suas contas. Eles alegam, também, que movimentações financeiras desta quinta-feira (17) não foram computadas pelo banco.

"Fui olhar meu extrato e minha conta aparece R$ 5 mil negativa. Impossível! Liguei pra gerente na agência e a informação é que deu um bug no sistema do banco que não reconhece as movimentações de ontem", enviou por mensagem um internauta.

"Acabei de olhar minha conta na Caixa. Está R$ 1.500 e pouco negativa também. Não tem como. Não gastei esse dinheiro", reclama outra internauta.





O QUE DIZ A CAIXA