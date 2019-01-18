Correntistas da Caixa relatam instabilidade em app e saldo negativado

Alguns correntistas da Caixa Econômica Federal iniciaram essa sexta-feira (18) com um baita susto ao conferirem suas contas no banco. Internautas do Gazeta Online relataram saldo negativado de até 5 mil em suas contas. Eles alegam, também, que movimentações financeiras desta quinta-feira (17) não foram computadas pelo banco.
"Fui olhar meu extrato e minha conta aparece R$ 5 mil negativa. Impossível! Liguei pra gerente na agência e a informação é que deu um bug no sistema do banco que não reconhece as movimentações de ontem", enviou por mensagem um internauta.
"Acabei de olhar minha conta na Caixa. Está R$ 1.500 e pouco negativa também. Não tem como. Não gastei esse dinheiro", reclama outra internauta.
O QUE DIZ A CAIXA
A Caixa Econômica Federal informou, por meio de nota, que "alguns créditos em conta não foram processados. A Tecnologia do banco está atuando para regularização ao longo do dia, sem prejuízos aos clientes".