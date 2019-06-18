Corpus Christi: fluxo de passageiros deve crescer 15% no Aeroporto de Vitória

Entre os dias 19 e 24 de junho, são esperados 48,5 mil passageiros no Eurico de Aguiar Salles, entre capixabas e turistas Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ

Último feriado prolongado deste ano, Corpus Christi deve ter além de estradas e rodoviárias com fluxo intenso, muita movimentação também no Aeroporto de Vitória. De acordo com a Infraero, o fluxo de passageiros do terminal da Capital deve crescer 15% durante o feriadão.

Entre os dias 19 e 24 de junho, são esperados 48,5 mil passageiros no Eurico de Aguiar Salles, entre capixabas e turistas – 6,3 mil a mais que os 42,2 mil viajantes registrados no mesmo feriado de 2018, no período de 30/5 a 4/6.

Ou seja, quem estiver com voos programados é melhor chegar com antecedência no terminal para evitar filas no raio-x e nos balcões de check-in e despacho de bagagens. Uma dica da estatal é que os passageiros façam o check-in antecipadamente pela internet, através de sites e aplicativos das companhias.

A Infraero afirmou ainda que irá reforçar o quadro de limpeza, intensificar do monitoramento de equipamentos como elevadores, bem como das equipes de segurança, operações e manutenção. Em caso de esclarecimentos dos passageiros, a empresa ainda conta com os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar”, e a equipe do balcão de informações para tirar dúvidas.

NOVA ESTRUTURA

Com capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros por ano, o novo terminal capixaba, inaugurado em março do ano passado, contabilizou em 2018, 3,08 milhões de embarques e desembarques e 42,3 mil aeronaves, melhores números desde 2015.

Atualmente, três companhias aéreas contem com voos regulares a partir do Eurico de Aguiar Salles, que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.