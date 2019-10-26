Conta de luz ficará mais cara em novembro

Conta de energia Crédito: Fernando Madeira

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou, na tarde desta sexta-feira (25), que a bandeira tarifária em novembro de 2019 será vermelha (patamar 1) com custo de R$ 4,169 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Com isso, a conta de luz dos brasileiros ficará mais cara em relação ao último mês.

Segundo a agência reguladora, o regime de chuvas ficou abaixo do padrão histórico, o que influencia diretamente na capacidade de produção das hidrelétricas, eleva os custos e traz consequências diretas no preço da energia.

No mês de outubro, os brasileiros estão pagando a bandeira tarifária amarela, que tem cobrança de R$ 1,50 extras a cada 100 kWh (quilowatts-hora consumidos).

Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. O funcionamento das bandeiras tarifárias é: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2). Elas indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.

BANDEIRAS

Criadas em 2015, as bandeiras sinalizam o custo real da energia. O funcionamento é simples: as cores indicam se a luz custará mais ou menos.

Bandeira verde: tarifa não tem acréscimo.

Bandeira amarela: tarifa tem acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

Bandeira vermelha 1: tarifa tem acréscimo de R$ 4 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

Bandeira vermelha 2: tarifa tem acréscimo de R$ 6 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

DICAS PARA ECONOMIZAR NA CONTA DE LUZ

Chuveiro elétrico?

Tome banhos curtos e com temperatura razoável.

Ao longo de um mês, um banho de 15 minutos por dia, para uma família de quatro pessoas, equivale ao consumo de mais de 400 lâmpadas ligadas por uma hora, o que corresponde a cerca de R$ 100 na conta.

A resistência queimou? Troque. Fazer remendos, além de ser perigoso, desperdiça energia.

Use a máquina de lavar apenas na capacidade máxima

Coloque somente a quantidade de sabão recomendada, evitando repetir a operação enxágue.

Quanto às secadoras, utilize-as apenas quando realmente necessário; elas são uma das vilãs da conta de luz.

Use os eletroeletrônicos adequadamente

Não deixe a TV ligada se ninguém estiver assistindo; não mantenha o celular o tempo todo carregando; não use o micro-ondas apenas como "relógio".

Esses pequenos hábitos, se eliminados, podem trazer bons resultados para o bolso no final do mês.

Sem passar sufoco

Ao usar o ferro, tente passar o máximo de roupas possível e use a temperatura indicada para cada tipo de tecido.

O aparelho consome muita energia cada vez que é ligado.

Troque lâmpadas antigas