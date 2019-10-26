Conta de luz ficará mais cara em novembro

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou, na tarde desta sexta-feira (25), que a bandeira tarifária em novembro de 2019 será vermelha (patamar 1) com custo de R$ 4,169 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Com isso, a conta de luz dos brasileiros ficará mais cara em relação ao último mês.
Segundo a agência reguladora, o regime de chuvas ficou abaixo do padrão histórico, o que influencia diretamente na capacidade de produção das hidrelétricas, eleva os custos e traz consequências diretas no preço da energia.
No mês de outubro, os brasileiros estão pagando a bandeira tarifária amarela, que tem cobrança de R$ 1,50 extras a cada 100 kWh (quilowatts-hora consumidos).
Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. O funcionamento das bandeiras tarifárias é: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2). Elas indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
BANDEIRAS
Criadas em 2015, as bandeiras sinalizam o custo real da energia. O funcionamento é simples: as cores indicam se a luz custará mais ou menos.
Bandeira verde: tarifa não tem acréscimo.
Bandeira amarela: tarifa tem acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.
Bandeira vermelha 1: tarifa tem acréscimo de R$ 4 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.
Bandeira vermelha 2: tarifa tem acréscimo de R$ 6 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.
DICAS PARA ECONOMIZAR NA CONTA DE LUZ
Chuveiro elétrico?
- Tome banhos curtos e com temperatura razoável.
- Ao longo de um mês, um banho de 15 minutos por dia, para uma família de quatro pessoas, equivale ao consumo de mais de 400 lâmpadas ligadas por uma hora, o que corresponde a cerca de R$ 100 na conta.
- A resistência queimou? Troque. Fazer remendos, além de ser perigoso, desperdiça energia.
Use a máquina de lavar apenas na capacidade máxima
- Coloque somente a quantidade de sabão recomendada, evitando repetir a operação enxágue.
- Quanto às secadoras, utilize-as apenas quando realmente necessário; elas são uma das vilãs da conta de luz.
Use os eletroeletrônicos adequadamente
- Não deixe a TV ligada se ninguém estiver assistindo; não mantenha o celular o tempo todo carregando; não use o micro-ondas apenas como "relógio".
- Esses pequenos hábitos, se eliminados, podem trazer bons resultados para o bolso no final do mês.
Sem passar sufoco
- Ao usar o ferro, tente passar o máximo de roupas possível e use a temperatura indicada para cada tipo de tecido.
- O aparelho consome muita energia cada vez que é ligado.
Troque lâmpadas antigas
- As versões mais econômicas ajudam a reduzir o consumo de energia em até 80%, além de terem preço mais em conta - -- Lâmpadas LED, embora sejam um pouco mais caras, são mais eficientes do que as de luz branca e duram até 20 anos; a longo prazo, vale a pena.