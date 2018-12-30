Conselhos de pais para criar filhos de sucesso

A criação dada pelos pais pode ser determinante para o sucesso profissional dos filhos. Isso porque valores ensinados ainda na infância, como respeito, responsabilidade e dedicação, acompanham as pessoas durante toda a vida.

Essa foi a lição que o superintendente da Usina Paineiras, de Cachoeiro de Itapemirim, Antonio Carlos de Freitas, de 68 anos, procurou transmitir aos três filhos por meio do exemplo. Um deles, Antonio Carlos de Freitas Junior, 44, não só carrega o mesmo nome do pai como também segue seus passos na profissão.

O filho conta que sempre admirou a relação do pai com o trabalho. Meu pai sempre foi o meu herói, meu espelho e meu guia até eu chegar aonde estou hoje. Já estamos na mesma empresa juntos há 25 anos, comenta Antonio Junior.

"O trabalho não pode ser pautado pelo salário e, sim, pela dedicação e amor ao que se faz", diz Antonio Carlos de Freitas, ao lado do filho Junior Crédito: Usina Paineiras/Divulgação

Já o pai ressalta que filho se educa com princípios, ambiente harmonioso e exemplo. No segundo ano da faculdade, cada um deles já começava a trabalhar. Procurei ensinar que o trabalho não pode ser pautado pela remuneração e, sim, pela dedicação e amor ao que se faz, conta.

Começar a trabalhar desde cedo também foi o estímulo dado por Isolina Grobbério Pinheiro, 75 anos, aos cinco filhos.

Quando ela ficou viúva, seu filho Alexandre Pinheiro, de 44 anos, tinha apenas cinco anos, e a garra da mãe o inspirou a fazer medicina e se tornar oftalmologista.

Meu marido sempre falava que os meninos precisavam estudar. Todos se formaram e sou muito orgulhosa pelo o que eles se tornaram. Procurei mostrar que é muito importante respeitar as pessoas e dar valor ao trabalho. Nas férias, eles ajudavam nas lojas da família, aponta.

Alexandre, que é professor e tem consultório, até hoje lembra dos tempos em que ajudava a mãe nos negócios. Ela sempre se relacionou bem com o trabalho e com as pessoas, lembra.

O marceneiro Luiz Mauro Moyses, 62, diz que uma pessoas com caráter a humildade tem um grande caminho a seguir, mas para abrir portas é preciso se qualificar. E foi com essa premissa que ele criou quatro filhos, entre eles Pedro Moyses, de 30 anos. Sempre trabalhei muito e procurei orientar meus filhos para o caminho do bem. Não tive muito estudo, mas fiz questão de que todos estudassem, destaca.

Pedro também avalia que é muito parecido com o pai. E não foi à toa que ele investiu em uma casa noturna em Vitória, a Wanted. Meu pai me ensinou a enfrentar as dificuldades sem medo, a ser correto e honesto com as pessoas, salienta.

"Digo que é preciso tratar a todos com o mesmo respeito. Pessoas humildes e com caráter têm um grande caminho pela frente", diz Luiz Mauro Moyses, pai de Pedro Moyses Crédito: Fábio vicentini

Além de incentivar os estudos, a policial civil aposentada Elvira Aigner, de 62 anos, que é mãe de Fabricio Aigner, 39, orientou o filho a seguir seu caminho guiado pela fé. Com ela não há nada que impeça de alcançar objetivos, explica. Fabricio, que seguiu seus conselhos e se tornou CEO da Intermed Saúde, conta que a mãe sempre foi sua conselheira e que sempre recebeu muito carinho do pai Sebastião Ruela, 65.

"Incentivei os estudos porque acredito que o conhecimento abre portas. Ensinei a ter fé. Com ela, não há nada que impeça de alcançar objetivos", conta Elvira Aigner, mãe de Fabricio Aigner Crédito: Acervo pessoal/Fabricio Aigner

"Tão importante quanto o limite é o exemplo"

A formação profissional é conquistada nas universidades, mas é em casa que as características comportamentais são ensinadas. De acordo com o consultor em Gestão de Pessoas, Eduardo Ferraz, a maneira como os filhos são criados vai influenciar na carreira, na relação com o dinheiro, com as frustrações, entre outros pontos da vida de uma pessoa. Metade do que somos é genética, inclusive a personalidade, e a outra metade aprendemos a ser. É, exatamente aí, que entra a criação dos pais, diz.

O que os pais podem fazer para ajudar no desenvolvimento dos filhos?

Eles devem prestar atenção nas características da personalidade que são mais dominantes em cada criança. Entre dois e cinco anos já é fácil de perceber isso. Se ela for mais extrovertida e sociável, vai gostar de trabalhar em grupo, por isso o ideal e incentivar, por exemplo, a prática de esportes coletivos. No caso dela ser mais quieta, aulas de xadrez ou idioma será naturalmente mais fácil. Entre 10 ou 12 anos, a atitude de cada pai será orientada, baseado se o filho é extrovertido, organizado, se escreve bem, entre outros. A partir dessa idade, já dá para perceber se esse adolescente vai ter mais facilidade em trabalhar em grupo ou sozinho, conforme cada característica.

Eduardo Ferraz destaca que diálogo e fundamental Crédito: Eduardo Ferraz/Divulgação

De que maneira é possível aproveitar o melhor de cada criança?

Não adianta forçar. As pessoas se destacam pelo que fazem bem feito, de acordo com seus pontos fortes, ou seja, aquilo que fazem bem sem esforço. Cabe aos pais ficarem atentos, orientar ou colocar as crianças em atividades que tenham a ver com ela. Além disso, é necessário saber impor limites, mas dando espaço para o diálogo. O que traz resultado são disciplina, comprometimento, esforço, bom senso e respeito. Essas atitudes serão essenciais para quando o filho for entrar no mercado de trabalho.

O comportamento dos pais influencia?

Tão importante quanto o limite é o exemplo. É preciso lembrar que comportamento gera comportamento. Crianças e adolescentes costumam imitar os pais. Se o pai é organizado e disciplinado, o filho também vai ser. Ensine coisas que você também faz. Eu tenho uma filha de 14 anos que não gosta de ler. Não posso obrigá-la a ter o hábito da leitura, mas o nosso combinado é que ela precisa estudar português, pelo menos para passar de ano. O diálogo é primordial.

ESTRATÉGIAS PARA FORMAÇÃO

Educação

Uma das principais estratégias dos pais para criar profissionais de sucesso é incentivar os estudos dos filhos, exigir que eles se dediquem e tirem boas notas, desde o início da vida escolar.

Compromisso

Trabalhar nos negócios da família ou como menor aprendiz, antes mesmo de ingressar na faculdade, ajuda a desenvolver o comprometimento com o trabalho e a capacidade de gestão.

Respeito

Outra premissa que ajuda na formação de bons profissionais é a de que todas as pessoas merecem respeito e devem ser tratadas de maneira igual, independente da origem.

Esporte

Uma forma de desenvolver a disciplina e o espírito de coletividade, tão importantes no mundo corporativo. é incentivando os filhos a praticarem esportes.

Exemplo

A melhor maneira de transmitir valores e princípios para transformar as crianças em adultos íntegros é pelo exemplo.

Dinheiro

Pais de filhos bem-sucedidos ensinam que o trabalho não pode ser pautado apenas pela remuneração. É importante se dedicar e gostar do que faz.

Escolhas

Outro ponto fundamental é conversar muito com os filhos, dando suporte e apoio em suas escolhas.

Desafio

É preciso ensinar a ter resiliência e otimismo para enfrentar desafios sem medo ou receio, para ir em busca dos sonhos.

Limites

Aprender a ter responsabilidade desde cedo, respeitar horários e limites estabelecidos pelos pais é fundamental.

Caráter

A educação deve ser focada na formação do caráter, ensinando os filhos a discernir o certo e o errado.

Pauta

Outro princípio muito destacado pelos pais é colocar amor e fé em tudo faz, incluindo no trabalho. A fé é a certeza de que nada pode impedir o alcance dos objetivos.