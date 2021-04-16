Conselho da Petrobras elege Joaquim Silva e Luna para presidir companhia

Joaquim Silva e Luna é ex-ministro da Defesa Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O conselho de administração da Petrobras elegeu nesta sexta-feira (16), a nova diretoria da empresa. Além do general do Exército Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência, tomaram posse quatro diretores. Eles vão substituir os executivos que deixaram a empresa junto com o ex-presidente Roberto Castello Branco.

Foram eleitos: Rodrigo Araujo Alves, para a diretoria Financeira e de Relações com Investidores; Cláudio Rogério Linassi Mastella, para Comercialização e Logística; Fernando Assumpção Borges, para Exploração e Produção; e João Henrique Rittershaussen, para Desenvolvimento da Produção.

Todos são funcionários de carreira da Petrobras.