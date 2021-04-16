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Nova direção

Conselho da Petrobras elege Joaquim Silva e Luna para presidir companhia

Além do general do Exército Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência após eleição nesta sexta-feira (16), tomaram posse outros quatro diretores

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:30
Joaquim Silva e Luna é ex-ministro da Defesa
Joaquim Silva e Luna é ex-ministro da Defesa Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O conselho de administração da Petrobras elegeu nesta sexta-feira (16), a nova diretoria da empresa. Além do general do Exército Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência, tomaram posse quatro diretores. Eles vão substituir os executivos que deixaram a empresa junto com o ex-presidente Roberto Castello Branco.
Foram eleitos: Rodrigo Araujo Alves, para a diretoria Financeira e de Relações com Investidores; Cláudio Rogério Linassi Mastella, para Comercialização e Logística; Fernando Assumpção Borges, para Exploração e Produção; e João Henrique Rittershaussen, para Desenvolvimento da Produção.
Todos são funcionários de carreira da Petrobras.
Além deles, foram reconduzidos Nicolás Simone, como diretor de Transformação Digital e Inovação; Roberto Furian Ardenghy, como diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade; e Rodrigo Costa Lima e Silva como diretor de Refino e Gás Natural.

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