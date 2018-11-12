Confira 25 ideias para investir e trabalhar em casa

Ter o próprio negócio é o sonho de muita gente, e investir em uma franquia pode ser a porta de entrada para o empreendedorismo. Para quem não quer gastar muito dinheiro, há empresas franqueadoras que oferecem opções para trabalhar sem sair de casa, as chamadas home-based.
A GAZETA listou 25 opções de negócios que custam a partir de R$ 4.900. O valor investido pode ser recuperado em até 24 meses, além de garantir um faturamento mensal de até R$ 96 mil.
Entre as vantagens desse modelo estão: a facilidade de abrir o negócio e a possibilidade de se obter retorno do investimento em pouco tempo. Existem muitos ramos de atuação, mas a maior concentração está na prestação de serviços.
A presidente da Associação Brasileira de Franchising, seccional Rio de Janeiro, Eliane Bernardino, destaca que as franquias home-based envolvem investimentos menores e funcionam de uma forma muito diferente das demais, o que torna o investimento bastante interessante.
Isso faz com que as pessoas apostem em uma oportunidade diferente da convencional, pois trabalham em casa e, na hora de assumir compromissos, vão até o cliente. Há muito mercado, mas antes de tudo faça uma pesquisa em sites especializados. Isso vai ajudar até na hora de fazer as perguntas certas ao franqueador.
Outra dica importante é buscar empreender em uma área que tenha afinidade. De acordo com a especialista em Gestão de Pessoas Poliane Tonini, é necessário conhecer bem o modelo de franquia com o qual quer trabalhar, procurar saber sobre o público-alvo e fazer uma pequena pesquisa nos arredores da sua casa.
Os irmãos Tomás e Lucas Perez investiram na microfranquia Little Kickers, que trabalha com um projeto multidisciplinar unindo aulas de inglês com futebol para crianças de um ano e meio a sete anos. Os dois são formados em Educação Física.
Queríamos algo para investir e ficamos encantados com o projeto. Além de ser bem estruturado, ainda podemos atuar na área em que nos formamos. Começamos com três espaços e hoje já estamos em 12 creches e escolas em Vitória e na Serra, totalizando quase 350 crianças, destaca Tomás. Novas parcerias já estão firmadas e a meta é atender 500 crianças no ano que vem.
Já Rodrigo Carvalho investiu na franquia PremiaPão, que atua com publicidade em sacos de pão. Ele, que é farmacêutico, utiliza o negócio como uma segunda fonte de renda.
Queria empreender e pesquisei bastante sobre o assunto. Já estou como franqueado há dois meses e muito satisfeito com o resultado. O interessante é que consigo trabalhar com comerciantes do bairro onde moro e ainda ajudo a fortalecer o mercado local, comenta.
DICAS PARA TRABALHAR EM CASA
Plano de negócios
Na hora de avaliar uma proposta, reflita: existe mercado para os produtos e serviços oferecidos? Em quanto tempo terá retorno do que foi investido? Qual o suporte da franqueadora?
Conversa
Procure franqueados da rede para tirar dúvidas e conhecer o negócio. Isso vai ajudar a identificar os pontos negativos e positivos.
Rotina
Quem vai começar a trabalhar em casa precisa estar preparado para a rotina. Organizar uma rotina e estabelecer uma ordem de atividades a serem cumpridas é algo importante em qualquer negócio.
Local
Mesmo sem a necessidade de ter um ponto comercial, é importante separar um cantinho para trabalhar. Pode ser um espaço na casa em que você possa colocar uma mesa, seus materiais de trabalho e focar no negócio.
Fonte: guiafranquiasdesucesso.com.br
CONFIRA ALGUMAS IDEIAS
SMS DIGITAL
Tipo de negócio: portal de comunicação via SMS
Investimento inicial: R$ 4.990
Faturamento médio mensal: R$ 20 mil
Prazo de retorno: de 6 a 12 meses
CLUBE TURISMO
Tipo de negócio: agência de viagem
Investimento inicial: a partir de R$ 4,9 mil
Faturamento médio mensal: não informado
Prazo de retorno: de 4 a 10 meses
CEOFOOD
Tipo de negócio: serviços (delivery gastronômico)
Investimento inicial: R$ 4.990,00
Faturamento médio mensal: R$ 4.500,00
Prazo de retorno: de 6 a 12 meses
VALOR WEB
Tipo de negócio: entre os serviços prestados estão desenvolvimento de websites e e-commerce, consultoria em mídias sociais, anúncios patrocinados e Google Adwords.
Investimento inicial: a partir de R$ 5,9 mil
Faturamento médio mensal: a partir de R$ 15 mil
Prazo de retorno: de 12 a 18 meses
BARELA
Tipo de negócio: companhia do varejo no segmento de seguro saúde
Investimento inicial: R$ 7 mil
Faturamento médio mensal: R$ 10 mil
Prazo de retorno: de 6 a 12 meses
RHF TALENTOS
Tipo de negócio: recursos humanos
Investimento inicial: R$ 7,9 mil
Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
Prazo de retorno: de 3 a 6 meses
ACQIO
Tipo de negócio: serviço de meios de pagamento - máquinas de cartão
Investimento inicial: de R$ 3,3 mil a R$ 8 mil
Faturamento médio mensal: R$ 3,5 mil
Prazo de retorno: de 1 a 6 meses
CI
Tipo de negócio: turismo jovem e intercâmbio cultural
Investimento inicial: de R$ 3,3 mil a R$ 8 mil
Faturamento médio mensal: não informado
Prazo de retorno: de 1 a 6 meses
PREMIAPÃO
Tipo de negócio: venda de espaços publicitários em sacos de pão
Investimento inicial: a partir de R$ 8 mil
Faturamento médio mensal: de R$ 7 a R$ 12 mil
Prazo de retorno: de 1 a 4 meses
TFLOW
Tipo de negócio: vestuário
Investimento inicial: R$ 15 mil
Faturamento médio mensal: R$ 20 mil
Prazo de retorno: 3 meses
LITTLE KICKERS
Tipo de negócio: trabalha com um projeto multidisciplinar de origem britânica com aulas de inglês e futebol simultâneas para crianças
Investimento inicial: a partir de R$ 14 mil
Faturamento médio mensal: R$ 17 mil
Prazo de retorno: de 12 a 18 meses
VIDA DE OURO
Tipo de negócios: corretora de seguros com comercialização em todos os ramos e predominância em vida e previdência
Investimento inicial: R$ 15 mil
Faturamento médio mensal: R$ 9,5 mil
Prazo de retorno: de 6 a 12 meses
REDE 10 SAÚDE
Tipo de negócio: startup voltada para profissionais da área da saúde que já atuam no segmento e querem criar um diferencial competitivo para atrair mais clientes e potencializar seu negócio
Investimento inicial: R$ 14 mil
Faturamento médio mensal: R$ 12 mil
Prazo de retorno: 10 meses
DERMA NAIL
Tipo de negócio: rede de distribuição de produtos que unem beleza e tratamento para mãos, pés e unhas
Investimento inicial: R$ 20 mil
Faturamento médio mensal: não informado
Prazo de retorno: de 11 a 15 meses
PRECATÓRIOS
Tipo de negócio: compra e venda de precatórios
Investimento inicial: R$ 21 mil
Faturamento médio mensal: R$ 15 mil
Prazo de retorno: de 3 a 6 meses
INOIVANDO
Tipo de negócio: microfranquia virtual de marketing digital no segmento de casamentos
Investimento inicial: R$ 23 mil
Faturamento médio mensal: R$ 15 mil
Prazo de retorno: de 12 a 24 meses
DR FAZ TUDO
Tipo de negócio: reforma, reparos e manutenção
Investimento inicial: R$ 25 mil
Faturamento médio mensal: a partir de R$ 2,5 mil
Prazo de retorno: de 12 a 18 meses
ECHOSIS
Tipo de negócio: franquia de marketing digital que atua com serviços digitais como redes sociais, Google Adwords, geração de leads, marketing de automação, geração de conteúdo e outros
Investimento inicial: a partir de R$ 19,9 mil
Faturamento médio mensal: R$ 20 mil
Prazo de retorno: de 6 a 14 meses
HOME ANGELS
Tipo de Negócio: cuidadores de idosos
Investimento inicial: R$ 25 mil
Faturamento médio mensal: R$ 96 mil
Prazo de retorno: de 12 a 18 meses
DR JARDIM
Tipo de negócio: manutenção de piscinas e jardins
Investimento inicial: R$ 25 mil
Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 50 mil
Prazo de retorno: de 12 a 18 meses
DONA RESOLVE
Tipo de negócio: serviço de limpeza e organização de casas e ambientes comerciais
Investimento inicial: R$ 32,5 mil
Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
Prazo de retorno: de 16 a 18 meses
NUTRIMAIS
Tipo de negócio: suplementos alimentares para diferentes tipos de animais rurais, como bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos e aves.
Investimento inicial: R$ 32,9 mil
Faturamento médio mensal: R$ 40 mil
Prazo de retorno: de 3 a 6 meses
THE KIDS CLUB NO BRASIL
Tipo de negócio: curso de inglês para crianças a partir de 2 a 12 anos
Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil
Faturamento médio mensal: R$ 17 mil
Prazo de retorno: de 12 a 24 meses
MEU DEVER DE CASA
Tipo de negócio: escola de apoio para que crianças e adolescentes cumpram suas tarefas escolares diárias utilizando as mais modernas técnicas de estudos na neuroeducação
Investimento inicial: R$ 25 mil
Faturamento médio mensal: R$ 4 mil
Prazo de retorno: de 6 a 12 meses
MANIA DE PASSAR
Tipo de negócio: oferece serviços de passar roupas com o sistema Leva e Traz
Investimento inicial: R$ 14,3 mil
Faturamento médio mensal: varia de R$ 5 mil a R$ 10 mil
Prazo de retorno: 12 meses
Fonte: empresas citadas e ABF