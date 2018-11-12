Confira 25 ideias para investir e trabalhar em casa

Ter o próprio negócio é o sonho de muita gente, e investir em uma franquia pode ser a porta de entrada para o empreendedorismo. Para quem não quer gastar muito dinheiro, há empresas franqueadoras que oferecem opções para trabalhar sem sair de casa, as chamadas home-based.

A GAZETA listou 25 opções de negócios que custam a partir de R$ 4.900. O valor investido pode ser recuperado em até 24 meses, além de garantir um faturamento mensal de até R$ 96 mil.

Entre as vantagens desse modelo estão: a facilidade de abrir o negócio e a possibilidade de se obter retorno do investimento em pouco tempo. Existem muitos ramos de atuação, mas a maior concentração está na prestação de serviços.

A presidente da Associação Brasileira de Franchising, seccional Rio de Janeiro, Eliane Bernardino, destaca que as franquias home-based envolvem investimentos menores e funcionam de uma forma muito diferente das demais, o que torna o investimento bastante interessante.

Isso faz com que as pessoas apostem em uma oportunidade diferente da convencional, pois trabalham em casa e, na hora de assumir compromissos, vão até o cliente. Há muito mercado, mas antes de tudo faça uma pesquisa em sites especializados. Isso vai ajudar até na hora de fazer as perguntas certas ao franqueador.

Outra dica importante é buscar empreender em uma área que tenha afinidade. De acordo com a especialista em Gestão de Pessoas Poliane Tonini, é necessário conhecer bem o modelo de franquia com o qual quer trabalhar, procurar saber sobre o público-alvo e fazer uma pequena pesquisa nos arredores da sua casa.

Os irmãos Tomás e Lucas Perez investiram na microfranquia Little Kickers, que trabalha com um projeto multidisciplinar unindo aulas de inglês com futebol para crianças de um ano e meio a sete anos. Os dois são formados em Educação Física.

Queríamos algo para investir e ficamos encantados com o projeto. Além de ser bem estruturado, ainda podemos atuar na área em que nos formamos. Começamos com três espaços e hoje já estamos em 12 creches e escolas em Vitória e na Serra, totalizando quase 350 crianças, destaca Tomás. Novas parcerias já estão firmadas e a meta é atender 500 crianças no ano que vem.

Já Rodrigo Carvalho investiu na franquia PremiaPão, que atua com publicidade em sacos de pão. Ele, que é farmacêutico, utiliza o negócio como uma segunda fonte de renda.

Queria empreender e pesquisei bastante sobre o assunto. Já estou como franqueado há dois meses e muito satisfeito com o resultado. O interessante é que consigo trabalhar com comerciantes do bairro onde moro e ainda ajudo a fortalecer o mercado local, comenta.

Tomás e Lucas Perez são professores de educação física e investiram em uma franquia, que une a prática de futebol com aulas de inglês. Eles atendem 12 creches e escolas em Vitória e Serra, com crianças de idade entre 1,5 ano e 7 anos Crédito: Tomás Perez/Divulgação

DICAS PARA TRABALHAR EM CASA

Plano de negócios

Na hora de avaliar uma proposta, reflita: existe mercado para os produtos e serviços oferecidos? Em quanto tempo terá retorno do que foi investido? Qual o suporte da franqueadora?

Conversa

Procure franqueados da rede para tirar dúvidas e conhecer o negócio. Isso vai ajudar a identificar os pontos negativos e positivos.

Rotina

Quem vai começar a trabalhar em casa precisa estar preparado para a rotina. Organizar uma rotina e estabelecer uma ordem de atividades a serem cumpridas é algo importante em qualquer negócio.

Local

Mesmo sem a necessidade de ter um ponto comercial, é importante separar um cantinho para trabalhar. Pode ser um espaço na casa em que você possa colocar uma mesa, seus materiais de trabalho e focar no negócio.

Fonte: guiafranquiasdesucesso.com.br

CONFIRA ALGUMAS IDEIAS

SMS DIGITAL

Tipo de negócio: portal de comunicação via SMS

Investimento inicial: R$ 4.990

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

CLUBE TURISMO

Tipo de negócio: agência de viagem

Investimento inicial: a partir de R$ 4,9 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de 4 a 10 meses

CEOFOOD

Tipo de negócio: serviços (delivery gastronômico)

Investimento inicial: R$ 4.990,00

Faturamento médio mensal: R$ 4.500,00

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

VALOR WEB

Tipo de negócio: entre os serviços prestados estão desenvolvimento de websites e e-commerce, consultoria em mídias sociais, anúncios patrocinados e Google Adwords.

Investimento inicial: a partir de R$ 5,9 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 15 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

BARELA

Tipo de negócio: companhia do varejo no segmento de seguro saúde

Investimento inicial: R$ 7 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

RHF TALENTOS

Tipo de negócio: recursos humanos

Investimento inicial: R$ 7,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

ACQIO

Tipo de negócio: serviço de meios de pagamento - máquinas de cartão

Investimento inicial: de R$ 3,3 mil a R$ 8 mil

Faturamento médio mensal: R$ 3,5 mil

Prazo de retorno: de 1 a 6 meses

CI

Tipo de negócio: turismo jovem e intercâmbio cultural

Investimento inicial: de R$ 3,3 mil a R$ 8 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de 1 a 6 meses

PREMIAPÃO

Tipo de negócio: venda de espaços publicitários em sacos de pão

Investimento inicial: a partir de R$ 8 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 7 a R$ 12 mil

Prazo de retorno: de 1 a 4 meses

TFLOW

Tipo de negócio: vestuário

Investimento inicial: R$ 15 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 3 meses

LITTLE KICKERS

Tipo de negócio: trabalha com um projeto multidisciplinar de origem britânica com aulas de inglês e futebol simultâneas para crianças

Investimento inicial: a partir de R$ 14 mil

Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

VIDA DE OURO

Tipo de negócios: corretora de seguros com comercialização em todos os ramos e predominância em vida e previdência

Investimento inicial: R$ 15 mil

Faturamento médio mensal: R$ 9,5 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

REDE 10 SAÚDE

Tipo de negócio: startup voltada para profissionais da área da saúde que já atuam no segmento e querem criar um diferencial competitivo para atrair mais clientes e potencializar seu negócio

Investimento inicial: R$ 14 mil

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo de retorno: 10 meses

DERMA NAIL

Tipo de negócio: rede de distribuição de produtos que unem beleza e tratamento para mãos, pés e unhas

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de 11 a 15 meses

PRECATÓRIOS

Tipo de negócio: compra e venda de precatórios

Investimento inicial: R$ 21 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

INOIVANDO

Tipo de negócio: microfranquia virtual de marketing digital no segmento de casamentos

Investimento inicial: R$ 23 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

DR FAZ TUDO

Tipo de negócio: reforma, reparos e manutenção

Investimento inicial: R$ 25 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 2,5 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

ECHOSIS

Tipo de negócio: franquia de marketing digital que atua com serviços digitais como redes sociais, Google Adwords, geração de leads, marketing de automação, geração de conteúdo e outros

Investimento inicial: a partir de R$ 19,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: de 6 a 14 meses

HOME ANGELS

Tipo de Negócio: cuidadores de idosos

Investimento inicial: R$ 25 mil

Faturamento médio mensal: R$ 96 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

DR JARDIM

Tipo de negócio: manutenção de piscinas e jardins

Investimento inicial: R$ 25 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

DONA RESOLVE

Tipo de negócio: serviço de limpeza e organização de casas e ambientes comerciais

Investimento inicial: R$ 32,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 16 a 18 meses

NUTRIMAIS

Tipo de negócio: suplementos alimentares para diferentes tipos de animais rurais, como bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos e aves.

Investimento inicial: R$ 32,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

THE KIDS CLUB NO BRASIL

Tipo de negócio: curso de inglês para crianças a partir de 2 a 12 anos

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil

Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

MEU DEVER DE CASA

Tipo de negócio: escola de apoio para que crianças e adolescentes cumpram suas tarefas escolares diárias utilizando as mais modernas técnicas de estudos na neuroeducação

Investimento inicial: R$ 25 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

MANIA DE PASSAR

Tipo de negócio: oferece serviços de passar roupas com o sistema Leva e Traz

Investimento inicial: R$ 14,3 mil

Faturamento médio mensal: varia de R$ 5 mil a R$ 10 mil

Prazo de retorno: 12 meses