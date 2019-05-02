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Fundação Getúlio Vargas

Confiança dos empresários cresce 0,2 ponto em abril, aponta FGV

A alta, no entanto, não recupera a perda acumulada de 3,5 pontos nos dois meses anteriores

Publicado em 

02 mai 2019 às 17:22

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 17:22

Confiança dos empresários cresce 0,2 ponto em abril, aponta FGV Crédito: Pexels
O Índice de Confiança Empresarial da FGV (Fundação Getulio Vargas) subiu 0,2 ponto na passagem de março para abril e chegou a 94,3 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. A alta, no entanto, não recupera a perda acumulada de 3,5 pontos nos dois meses anteriores. As informações são da Agência Brasil.
A confiança empresarial é calculada com base em entrevistas com empresários da indústria, serviços, comércio e construção.
A alta do indicador foi puxada pela melhora de 0,4 ponto no Índice da Situação Atual, que mede a confiança no presente, e que subiu para 90,6 pontos. Já o Índice de Expectativas, que mede o otimismo em relação ao futuro, caiu pela terceira vez consecutiva, ao recuar 0,5 ponto, para 99,3 pontos.
Entre os quatro setores analisados, apenas a indústria avançou em abril em 0,7 ponto. Os serviços recuaram 0,9 ponto. Já comércio e construção mantiveram-se estáveis.

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