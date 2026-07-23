Como evitar cair em falsas promoções e aproveitar ofertas de verdade no WhatsApp

Com tantas ofertas chegando diariamente pelo WhatsApp, é importante identificar quais promoções são realmente confiáveis Crédito: Imagem: Mijansk786 | Shutterstock

O WhatsApp se tornou um dos principais canais de relacionamento entre lojas e consumidores. Segundo a 12ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, 82% dos pequenos negócios utilizam o aplicativo para vender e se comunicar com os clientes. Com tantas ofertas chegando diariamente, porém, cresce também a dificuldade de identificar quais promoções realmente valem a pena.

Para Hugo Silveira, empreendedor, estrategista de crescimento e cofundador do Grupo HRZ, holding especializada em crescimento empresarial, aceleração comercial e previsibilidade de vendas para varejo, e-commerce, clínicas e empresas de serviços, o consumidor precisa aprender a analisar uma campanha antes de decidir pela compra. Segundo ele, nem toda promoção representa economia real.

“Uma boa oferta não é apenas um desconto alto. O consumidor deve observar se o produto realmente atende à necessidade dele, se a loja transmite confiança e se as condições da compra estão claras desde o início”, ressalta.

Conforme o especialista, campanhas organizadas costumam informar com antecedência quando a promoção começa, quanto tempo ficará disponível e quais benefícios fazem parte da ação. Isso reduz dúvidas e ajuda o consumidor a tomar uma decisão mais consciente.

Cuidados antes de comprar pelo WhatsApp

Confira alguns cuidados antes de comprar:

Compare preços antes da promoção para confirmar se o desconto é verdadeiro;

Desconfie de mensagens com excesso de urgência, principalmente quando não apresentam informações claras sobre a loja;

Verifique se existem canais oficiais de atendimento e avaliações de outros consumidores;

Leia as condições da oferta, incluindo prazos, formas de pagamento e política de troca;

Evite comprar apenas porque recebeu uma mensagem. Pergunte a si mesmo se realmente precisa daquele produto.

Muitas marcas utilizam grupos exclusivos no WhatsApp para avisar clientes sobre lançamentos, reposição de estoque e ofertas limitadas Crédito: Imagem: Capturas E | Shutterstock

Grupos oficiais ajudam a evitar golpes

Outro ponto importante é participar apenas de grupos oficiais das empresas. De acordo com Hugo Silveira, muitas marcas utilizam grupos exclusivos no WhatsApp para avisar clientes sobre lançamentos, reposição de estoque e ofertas limitadas, mas esses canais devem sempre ser administrados pela própria empresa.

“Quando o consumidor acompanha uma marca de confiança, ele consegue planejar melhor a compra e evita decisões tomadas apenas pelo impulso. A informação clara beneficia tanto quem vende quanto quem compra”, afirma.

Descontos exigem atenção e planejamento

O especialista também recomenda atenção ao excesso de mensagens promocionais. Caso um grupo envie ofertas em grande quantidade ou sem qualquer organização, vale a pena silenciar as notificações ou sair da lista para evitar compras impulsivas.

No fim das contas, economizar não depende apenas de encontrar um desconto maior. Avaliar a necessidade da compra, pesquisar preços e escolher empresas confiáveis continua sendo a melhor forma de aproveitar as oportunidades sem comprometer o orçamento.