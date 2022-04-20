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Débitos

Comitê do Simples prorroga prazo de adesão a Refis para 31 de maio

Já a entrega da declaração anual de Microempreendedor Individual (DASN-Simei), antes prevista para o fim de maio, poderá ser realizada até o último dia útil de junho

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 15:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2022 às 15:46
Como esse desconto de IPI vai impactar no mercado?
O prazo para regularização das dívidas impeditivas da opção pelo Simples Nacional também foi adiado para o fim de maio Crédito: Freepik
Sem que o governo tenha definido uma fonte de compensação para o Refis do Simples, o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou o prazo de adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp) para 31 de maio.
O limite inicial, que era janeiro, já havia sido adiado para o fim de março e, posteriormente, e para o fim de abril.
O prazo para regularização das dívidas impeditivas da opção pelo Simples Nacional também foi adiado para o fim de maio.
Já a entrega da declaração anual de Microempreendedor Individual (DASN-Simei), antes prevista para o fim de maio, poderá ser realizada até o último dia útil de junho.

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