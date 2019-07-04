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Reforma da previdência

Comissão Especial deve votar relatório da Previdência nesta quinta (4)

Os trabalhos serão retomados nesta manhã e a votação do texto terá início às 9h

Publicado em 

04 jul 2019 às 11:19

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 11:19

Comissão da reforma da Previdência da Câmara Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
A comissão especial que analisa a reforma da Previdência encerrou na madrugada desta quinta-feira (04), a sessão em que foi lida a nova complementação de voto do relator Samuel Moreira (PSDB-SP). Os trabalhos serão retomados nesta manhã e a votação do texto terá início às 9h. O presidente da comissão, Marcelo Ramos (PL-AM), abriu o procedimento de votação antes de encerrar a sessão ainda na madrugada. Isso deve impedir que novas alterações sejam feitas no texto.
Ramos deu ainda um prazo até as 10h desta quinta-feira para que partidos apresentem destaques. Até o momento, foram 138 destaques e 14 foram retirados. Destes, 25 são de bancadas e 99 individuais. Ramos afirmou que já há também um requerimento para a inadmissibilidade em globo dos destaques individuais.
A reunião deveria ter começado às 13h da quarta-feira, 3, mas seu início foi adiado porque o relator estava fazendo alterações no texto. Deputados e governo tentaram costurar acordos para a votação, que acabaram não vingando. A sessão teve início às 19h50 e durou quase seis horas.
Foram votados cinco requerimentos que pediam o adiamento da discussão. Todos foram derrubados. Antes de encerrar a sessão, o relator ainda citou alguns novos ajustes de redação em seu voto complementar que não alteraram significativamente o teor da proposta.

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