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Votação

Comissão do Senado aprova texto-base da reforma da Previdência

Foram 17 votos a favor e 9 contra. Proposta deve ser levada ainda hoje ao plenário

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 14:05

Publicado em 

01 out 2019 às 14:05
Votação do texto-base da reforma da Previdência na CCJ do Senado Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Por 17 votos a 9, os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), do Senado, aprovaram, nesta terça-feira (1º), o texto principal do relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) às emendas apresentadas em plenário para modificar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, da reforma da Previdência. Seis emendas foram destacadas para análise mais detalhada pelos integrantes da comissão e devem ser votadas nominalmente.
O senador Paulo Paim (PT-RS) chegou a apresentar um voto em separado (relatório alternativo) com alterações mais significativas na própria PEC 6/2019, o que obrigaria o retorno da proposição à Câmara dos Deputados. No entanto, o voto em separado nem chegou a ser avaliado pelos parlamentares.
Pelo acordo firmado entre os líderes partidários, o texto aprovado segue para votação em primeiro turno no plenário do Senado, o que deve ocorrer ainda na tarde desta terça-feira.
Fonte: Agência Senado

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