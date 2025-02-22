Comida está cara e é principal preocupação de Lula, diz Gleisi

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse neste sábado (22) que a "comida está cara" no Brasil e que a inflação dos alimentos é a "maior preocupação" do presidente Lula (PT).

O preço dos ovos disparou nas últimas semanas; o alimento era uma opção mais em conta em relação à carne bovina Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Ela associou o avanço dos preços a fatores como uma suposta especulação do mercado financeiro com o dólar, aumento das exportações e problemas climáticos. Gleisi, porém, falou em vencer essa etapa.

A declaração ocorreu em um discurso no segundo dia do evento de aniversário de 45 anos do PT, realizado no Rio de Janeiro. Lula participou do encontro.

"A comida está cara, sim, está cara, resultado da especulação com o dólar, do aumento das exportações e das crises do clima. Mas nós vamos vencer essa etapa", disse Gleisi.

"Sei que hoje é a sua maior preocupação, presidente [Lula], assim como temos de conter os abusos nos preços dos combustíveis, especialmente do gás de cozinha e da energia elétrica, dois setores em que o poder público foi mutilado por privatizações e constrangimento nos anos recentes", acrescentou.

Gleisi é cotada para ocupar posto no ministério de Lula. Antes e depois de falar sobre a inflação dos alimentos, a presidente do PT fez uma defesa de medidas adotadas pelo governo na economia.

Citou, por exemplo, o aumento real do salário mínimo, a ampliação do Bolsa Família e a criação de empregos desde 2023. "É inegável que o terceiro governo do presidente Lula já firmou, sim, sua marca", disse.

A carestia da comida virou dor de cabeça para o Palácio do Planalto, que fala em buscar medidas para contê-la. A comida cara é apontada como uma das razões para a perda de popularidade do presidente, que atingiu na última pesquisa Datafolha o pior nível de aprovação de sua história.