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Com expectativa de definição para Banco do Brasil, Bolsonaro reúne-se com Guedes

No domingo (2), Bolsonaro afirmou a jornalistas que 'a princípio' a escolha seria André Brandão, do HSBC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 12:09

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 12:09

Presidente da República, Jair Bolsonaro durante reunião com o Ministro da Economia, Paulo Guedes
Presidente da República, Jair Bolsonaro durante reunião com o Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Isac Nobrega
O presidente da República, Jair Bolsonaro, reúne-se com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira (3), a partir das 10h30. De acordo com a agenda oficial, também participarão do encontro os ministros Braga Netto, da Casa Civil, e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência.
À tarde, o chefe do Executivo tem previstas outras reuniões individuais com Guedes e com Jorge Oliveira.
As reuniões com Guedes ocorrem em meio à expectativa de anúncio do novo presidente do Banco do Brasil, após a saída de Rubem Novaes, de 74 anos, do cargo.
No domingo (2), Bolsonaro afirmou a jornalistas que "a princípio" a escolha seria André Brandão, do HSBC. "Vou falar com Guedes amanhã. Tenho total confiança no Guedes. A escolha é dele", disse o presidente na ocasião.
A escolha de Brandão foi antecipada na sexta-feira, 31, pela colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo.
Bolsonaro chegou por volta das 8h30 ao Palácio do Planalto, onde despacha diariamente.
Na saída da residência oficial, o presidente parou para falar com apoiadores e tirar foros rapidamente.
Do Planalto, Bolsonaro seguiu para o Ministério da Defesa para um compromisso que não estava previsto na agenda oficial.

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