Com compra da Avon, maior parte das vendas da Natura virá do exterior

Após a concretização da compra da Avon, o grupo de empresas controladas pela holding Natura &Co terá a maior parte de sua receita vinda de fora do Brasil.
Segundo João Paulo Ferreira, presidente-executivo da Natura, cerca de 70% das vendas da companhia virão do exterior.
Ele falou durante conferência para investidores na manhã desta quinta-feira (23).
Com a Avon, a holding passa a ter receita líquida anual superior a US$ 10 bilhões (R$ 40,6 bilhões), mais de 6 milhões de revendedores, se tornando o quarto maior grupo exclusivamente de beleza no mundo.
A companhia terá atuação em 100 países e será a maior no uso do canal de vendas de porta em porta (vendas diretas), com mais de 6 milhões de revendedores.
Roberto Marques, presidente executivo do Conselho da Natura &Co, diz que a aquisição da Avon acelera a construção de um grupo de empresas multimarcas, multicanal e global.
Essa é a terceira aquisição de uma marca internacional pela Natura. A companhia comprou a australiana Aesop em 2013 e a britânica The Body Shop em 2017.
Natura e Avon deverão seguir como empresas e marcas independentes.
Porém a Natura &Co espera que a operação traga uma economia que ficará entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões ao ano, devido às sinergias existentes nas operações das duas empresas.
Marques espera que esta sinergia venha de uma gestão de maior escala e eficiência de suprimentos e de logística, da redução da complexidade na manufatura e da redução de gastos administrativos em áreas como tecnologia da informação.
Na operação, que avaliou a Avon em US$ 3,7 bilhões, cada ação da companhia vendida foi trocada por 0,3 ação da Natura.
Os acionistas da Natura &Co ficarão com 76% da companhia combinada, enquanto os acionistas da Avon terão aproximadamente 24%.
Após a conclusão da aquisição, o Conselho de Administração da empresa combinada será composto por 13 membros, três dos quais serão designados pela Avon.
O negócio depende de aval de órgãos reguladores e da assembleia de acionistas das duas empresas.
A expectativa é que a operação seja concluída no início de 2020.