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Previdência Social

CNI: reforma da Previdência abre espaço para queda dos juros

A avaliação é da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Publicado em 

06 fev 2019 às 21:43

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 21:43

Sede da Previdência Social em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari
A aprovação das reformas estruturais, principalmente a da Previdência Social, abre caminho para a redução dos juros básicos da economia no médio prazo. A avaliação é da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Em nota, a entidade informou que a decisão do
Banco Central
de manter a taxa básica de juros da economia (
Selic
) em 6,5% ao ano não surpreendeu. Isso porque o com
portamento dos preços indica que a inflação oficial vai fechar o ano abaixo do centro da meta, de 4,25%.
Segundo o comunicado, a estabilidade do dólar e a lenta recuperação da economia também contribuíram para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).
A nota da CNI destaca ainda que, somente com mudanças estruturais na economia, os juros podem voltar a ser reduzidos para estimular os investimentos das empresas e o consumo das famílias. A confederação defende políticas que diminuam o gasto público e promovam a recuperação econômica sustentável.

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