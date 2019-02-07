CNI: reforma da Previdência abre espaço para queda dos juros

Sede da Previdência Social em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari

Em nota, a entidade informou que a decisão do

de manter a taxa básica de juros da economia (

) em 6,5% ao ano não surpreendeu. Isso porque o com

portamento dos preços indica que a inflação oficial vai fechar o ano abaixo do centro da meta, de 4,25%.

Segundo o comunicado, a estabilidade do dólar e a lenta recuperação da economia também contribuíram para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom)