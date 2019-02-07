CNI: reforma da Previdência abre espaço para queda dos juros

A aprovação das reformas estruturais, principalmente a da Previdência Social, abre caminho para a redução dos juros básicos da economia no médio prazo. A avaliação é da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Em nota, a entidade informou que a decisão do
de manter a taxa básica de juros da economia (
) em 6,5% ao ano não surpreendeu. Isso porque o com
portamento dos preços indica que a inflação oficial vai fechar o ano abaixo do centro da meta, de 4,25%.
Segundo o comunicado, a estabilidade do dólar e a lenta recuperação da economia também contribuíram para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).
A nota da CNI destaca ainda que, somente com mudanças estruturais na economia, os juros podem voltar a ser reduzidos para estimular os investimentos das empresas e o consumo das famílias. A confederação defende políticas que diminuam o gasto público e promovam a recuperação econômica sustentável.