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Falha temporária

Clientes do Bradesco relatam 'sumiço' de saldo em conta neste sábado (1°)

Clientes do Bradesco usaram as redes sociais neste sábado (1°) para relatar situação

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 15:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2025 às 15:58
Bradesco termina 2020 com o fechamento de 1.083 agências físicas
Clientes do Bradesco usaram as redes sociais neste sábado (1º) para relatar 'sumiço' de saldo em conta Crédito: Joá Souza/Futura Press/Folhapress
Clientes do Bradesco usaram as redes sociais neste sábado (1º) para relatar que o saldo em contas do banco havia sumido.
"Hoje, no dia do aniversário do meu pai, ele acordou e descobriu que mais de R$ 60 mil simplesmente sumiram da conta dele. Não há nenhuma transação registrada ou qualquer explicação no extrato. Bradesco, onde está a transparência e a segurança?", escreveu uma usuária do X (ex-Twitter).
"Minha noiva relatou que sumiram R$ 20 mil da conta dela pela manhã também", publicou outro.
O problema, segundo o banco, se deu no saldo de investimentos com baixa automática que não foi atualizado para alguns clientes. Neste serviço, o dinheiro investido é utilizado para cobrir débitos na conta corrente.
"O Bradesco informa que a não visualização do saldo de investimentos com baixa automática na tela inicial do aplicativo se deu para um número restrito de clientes de forma momentânea. A atualização do saldo já foi normalizada", informou o banco à reportagem.

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