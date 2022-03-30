Cliente resgata R$ 1,65 milhão esquecido em banco

Apesar de cerca de 40% dos brasileiros encontrarem valores inferiores a R$ 1 no site Valores a Receber, um correntista resgatou R$ 1,65 milhão esquecido em cotas de consórcio. A informação foi revelada hoje (29) pelo diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Maurício Moura.

Cerca de 114 milhões de pessoas e 2,7 milhões de empresas acessaram até agora o sistema de consultas criado para o resgate do dinheiro. Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress

De acordo com Moura, esse foi o maior valor sacado desde que o sistema Valores a Receber começou a funcionar. Ele deu a informação num seminário de gestão pública promovido em Curitiba. “Essa pessoa não sabia que tinha R$ 1,65 milhão em nome dela no sistema financeiro e, graças ao sistema Valores a Receber, recuperou esse dinheiro. Imagino que ela tenha ficado bastante feliz”, declarou o diretor do BC.

Ontem (28), o Banco Central começou a promover uma nova rodada de agendamento de saques de saldos residuais. Segundo o órgão, mesmo quem participou das consultas anteriores terá de repetir o procedimento porque as instituições financeiras incluíram novas informações no sistema.

Nesta etapa da consulta, o dinheiro vem das seguintes fontes:

contas-correntes ou poupanças encerradas e não sacadas;

cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso assinado com o BC;

cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito;

grupos de consórcio extintos.

Pelo novo cronograma, o correntista poderá agendar o saque a qualquer hora da data informada, em vez de entrar em horários determinados pelo sistema. As novas datas de liberação são as seguintes:

Nascidos até 1947 - 28 de março

Nascidos de 1948 a 1954 - 29 de março

Nascidos de 1955 a 1959 - 30 de março

Nascidos de 1960 a 1963 - 31 de março

Nascidos de 1964 a 1967 - 1º de abril

Repescagem até 1967 - 2 de abril

Nascidos de 1968 a 1971 - 4 de abril

Nascidos de 1972 a 1975 - 5 de abril

Nascidos de 1976 a 1979 - 6 de abril

Nascidos de 1980 a 1981 - 7 de abril

Nascidos de 1982 a 1983 - 8 de abril

Repescagem 1968 a 1983 - 9 de abril

Nascidos de 1984 a 1985 - 11 de abril

Nascidos de 1986 a 1988 - 12 de abril

Nascidos de 1989 a 1992 - 13 de abril

Nascidos de 1993 a 1997 - 14 de abril

Nascidos partir de 1988 - 15 de abril

Repescagem 1984 em diante - 16 de abril

De 17 de abril a 1º de maio, haverá uma reformulação do sistema. As consultas serão retomadas em 2 de maio, na abertura da segunda fase do programa, que incluirá mais fontes de recursos esquecidos no sistema financeiro.

Segundo o BC, cerca de 114 milhões de pessoas e 2,7 milhões de empresas acessaram até agora o sistema de consultas criado para o resgate do dinheiro. Desse total, 25,9 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que têm recursos a receber. A maior parte dos recursos esquecidos, no entanto, é de pequeno valor. De acordo com levantamento do BC, saldos de até R$ 1 correspondem a 42,8% dos casos e montantes de até R$ 10 concentram 69,7% do total.

CONFIRA ABAIXO O PASSO A PASSO PARA A RETIRADA DO DINHEIRO:

Passo 1

Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo, sem esperar o dia 7 de março.

Passo 2

Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O BC aconselha o correntista a não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate. Confira como aumentar o nível do login Gov.br.

Passo 3

Ler e aceitar o termo de responsabilidade.

Passo 4

Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Passo 5

Clicar na opção indicada pelo sistema:

"Solicitar por aqui": para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

"Solicitar via instituição": a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada: Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Crédito (DOC).

Importante: Na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve clicar no nome da instituição para consultar os canais de atendimento.

Nova fase

Em maio, haverá uma nova rodada de consultas, com mais R$ 4,1 bilhões disponíveis. Na segunda etapa, serão incluídas as seguintes fontes de saldos residuais:

cobranças indevidas de tarifas ou obrigações de crédito não previstas em termo de compromisso;

contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas e com saldo disponível;

contas encerradas em corretoras e distribuidoras de títulos e de valores mobiliários;

demais situações que resultem em valores a serem devolvidos reconhecidas pelas instituições financeiras.