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RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Cliente reduz dívida de R$ 6 mil para R$ 1 mil em mutirão na Serra

Com transtornos motores, ela passou a andar com dificuldade e precisou abandonar o emprego. Sem trabalhar, não conseguia pagar uma dívida que chegou a R$ 6 mil
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

10 jul 2019 às 17:47

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 17:47

A doméstica Genimar Rosa foi no mutirão negociar empréstimo Crédito: Caíque Verli
No terceiro dia do mutirão de renegociação de dívidas do Procon Municipal da Serra, uma empregada doméstica conseguiu reduzir o valor de um empréstimo em mais de 80%. Esse é a quinta edição do mutirão, que vai até a próxima sexta-feira (12) na Faculdade Doctum, em Laranjeiras, com a expectativa de atender 4 mil pessoas.
> Dívida de R$12 mil cai para R$76 em mutirão na Serra
A doméstica Genimar Rosa foi na manhã desta quarta-feira (10) tentar abater uma dívida que fez depois que adoeceu. Com dificuldades motoras, ela precisou abandonar o emprego. Sem trabalhar, não conseguia pagar uma dívida que chegou a R$ 6 mil.
"Precisei fazer tratamento. Fiquei sem receber do INSS, passei até necessidade e não tinha condição de pagar. A dívida foi aumentando e os juros altos. Hoje a dívida está bem alta", contou.
> Cadastro Positivo passa a ser compulsório e já está valendo
No mutirão, Genimar teve os juros e multa abatidos e o valor caiu para R$ 1 mil. Ela não foi a única que saiu satisfeita do mutirão nesta quarta-feira.
Manoel Dias, pedreiro, negociou uma conta atrasada do cartão de crédito, que reduziu de R$ 4 mil para R$ 2 mil Crédito: Caíque Verli
Manoel Dias, pedreiro, negociou uma conta atrasada do cartão de crédito, que reduziu de R$ 4 mil para R$ 2 mil. "As parcelas ficaram legais, me deram ainda pra pagar a primeira parcela no dia 2. Ficou bom, vai dar para pagar agora. Isso traz um alívio pra mim, é bom demais", comenta.
> Percentual de famílias endividadas aumenta pelo sexto mês consecutivo
Nos dois primeiros dias, quase 800 pessoas foram atendidas no mutirão. A diretora do Procon municipal da Serra, Nívia Passos, orienta que os endividados que conseguiram negociar façam um planejamento para não se endividar de novo.
"O Procon da Serra sempre está orientando que o munícipe faça seu planejamento de gastos. De julho até o final do ano, teremos momentos festivos. Nós teremos Black Friday, depois Natal, depois compra de material escolar. Então, o consumidor precisa se planejar", aconselha.
Quatorze empresas participam do mutirão, entre grupos de telefonia, Cesan, EDP, bancos e financeiras. Os consumidores devem agendar o atendimento pela internet, através do site proconmutirao.serra.es.gov.br ou acessando o banner do evento no site da prefeitura. Caso o consumidor não tenha acesso à internet, ele pode ir presencialmente no mutirão que a equipe do Procon vai tentar ajustar vagas de atendimento.

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