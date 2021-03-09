Chinesa Huawei é vetada de rede privada do governo exigida no 5G

Sede Huawei, gigante do 5G Crédito: Reuters/Folhapress

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que a Huawei não está apta a participar da rede privativa de comunicação do governo. Segundo ele, a fornecedora, que é líder no fornecimento de soluções 5G, tem sido excluída de redes governamentais em todo o mundo.

"Hoje a Huawei não está apta a participar da rede privativa do governo", disse, em audiência pública sobre o 5G na Câmara. "Já são vários os países que estão fazendo redes privativas e a Huawei não entrou em nenhum país até agora."

A construção de uma rede privativa para o governo é uma das obrigações previstas no leilão do 5G. Para fazer a rede, as teles deverão optar por fornecedores que atendam aos requisitos mínimos de segurança e padrões de governança corporativa exigidos no mercado acionário brasileiro, como compliance, transparência e visibilidade sobre as decisões da companhia. Não será obrigatório que as empresas tenham capital aberto.

Essas exigências levaram a interpretações de que essa alternativa evita um banimento mais amplo da Huawei nas redes do 5G que serão usadas para a população como um todo, como queriam as teles e a área econômica do governo, mas impede que equipamentos da fornecedora sejam usados para transportar informações do governo - como desejavam as alas militar e ideológica.