Centauro compra Nike no Brasil e será única distribuidora da marca no país

Centauro comprou os direitos de conduzir negócios da Nike no Brasil Crédito: Divulgação/Centauro

Em uma operação de R$ 900 milhões, o grupo dono da Centauro, a empresa SBF, comprou a Nike no Brasil. A companhia brasileira passa a ser distribuidora exclusiva da marca no país, além de ter o controle da política comercial e de ficar responsável pela gestão das lojas.

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A aquisição foi divulgada em fato relevante na manhã desta quinta-feira (6). O valor pago envolve a aquisição de todo o estoque da Nike no Brasil, que tem 24 lojas próprias e 15 estabelecimentos parceiros. No Espírito Santo, a Nike tem uma loja no Shopping Boulevard, em Vila Velha.

O acordo fechado prevê que a dona da Centauro poderá abrir lojas em todo o território brasileiro por cinco anos e que será responsável pelas vendas eletrônicas por 10 anos.

O grupo afirmou que pagará parte da operação com recursos próprios e que negocia com os bancos Santander, Itaú BBA e Bradesco BBI a estrutura de financiamento.