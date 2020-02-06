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Negócios

Centauro compra Nike no Brasil e será única distribuidora da marca no país

Operação tem valor aproximado de R$ 900 milhões e dará direito ao novo proprietário de ter lojas da companhia norte-americana em todo o território brasileiro

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 13:32
Centauro comprou os direitos de conduzir negócios da Nike no Brasil Crédito: Divulgação/Centauro
Em uma operação de R$ 900 milhões, o grupo dono da Centauro, a empresa SBF, comprou a Nike no Brasil. A companhia brasileira passa a ser distribuidora exclusiva da marca no país, além de ter o controle da política comercial e de ficar responsável pela gestão das lojas.

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A aquisição foi divulgada em fato relevante na manhã desta quinta-feira (6). O valor pago envolve a aquisição de todo o estoque da Nike no Brasil, que tem 24 lojas próprias e 15 estabelecimentos parceiros. No Espírito Santo, a Nike tem uma loja no Shopping Boulevard, em Vila Velha.
O acordo fechado prevê que a dona da Centauro poderá abrir lojas em todo o território brasileiro por cinco anos e que será responsável pelas vendas eletrônicas por 10 anos.
O grupo afirmou que pagará parte da operação com recursos próprios e que negocia com os bancos Santander, Itaú BBA e Bradesco BBI a estrutura de financiamento.
"Após o cumprimento de referidas condições ao fechamento, e concomitantemente à consumação da Compra de Quotas, a Nike do Brasil celebrará com a Nike o Contrato de Distribuição, Master Store Agreement, Contrato de Licença de Marca, Contrato de Serviços de Assessoria e Consultoria de Marketing e outros contratos auxiliares." (Com agências)

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