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Lobo-guará

Cédula de R$ 200 entra em circulação nesta quarta-feira

Banco Central diz que serão produzidos neste ano 450 milhões de unidades

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 06:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 06:45
Banco central escolheu o lobo-guará para ser o animal da cédula de R$ 200
Banco central escolheu o lobo-guará para ser o animal da cédula de R$ 200 Crédito: Divulgação/Banco Central
A nota de R$ 200, com a imagem do lobo-guará, começa a circular hoje (2). Segundo o Banco Central (BC), será a sétima cédula da família de notas do Real. Serão produzidos neste ano 450 milhões de unidades. Ainda não foi divulgada a imagem da nova cédula.
A cerimônia de lançamento das novas cédulas será às 13h30 de hoje e será transmitida pelo canal do Banco Central no YouTube.

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O lobo-guará foi escolhido em pesquisa realizada pelo BC em 2001 para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas do país.
De acordo com o Banco Central, o lançamento da nova nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda.
As informações são da Agência Brasil

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