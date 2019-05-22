CCJ do Senado aprova proteção de dados como direito fundamental

CCJ do Senado aprova inclusão da proteção de dados pessoais como direito fundamental Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado | Arquivo

O texto ainda vai para o plenário do Senado para, em seguida, ser apreciado pela Câmara.

A proposta é de auditoria do senador Eduardo Gomes (MDB-TO) e foi relatada pela presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS).

"Ao inserir a proteção dos dados pessoais no rol das garantias individuais –ao lado de direitos fundamentais consagrados garante, ainda, a certeza jurídica que se faz premente em uma sociedade abarcada por conflitos sociodigitais e por uma legislação ainda incipiente sobre o tema", afirma a senadora.

A relatora pondera que, apesar de haver um arcabouço legislativo infraconstitucional com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação e o Decreto de Comércio Eletrônico, ainda é necessário prever uma garantia no texto constitucional.