Castanha da Sapucaia é vendida por R$ 80 o quilo no ES

Entre novembro e dezembro acontece a florada da Sapucaia. Nesse período, as folhas atingem um tom de rosa avermelhado e se destacam na paisagem Crédito: Léo Bragato

Uma árvore está despertando o interesse dos agricultores do Estado, a Sapucaia. Além do alto valor comercial de suas castanhas, que pode chegar a R$ 80 o quilo, a espécie também poder ser utilizada no reflorestamento das propriedades.

Optando por espécies que podem ser utilizadas para o extrativismo vegetal, como a Sapucaia, o produtor alia a obrigatoriedade legal de reflorestar e manter uma mata nativa com a geração de renda. Além disso, ela pode ser usada em sistemas agroflorestais, explica a coordenadora do projeto Biomas Mata Atlântica, Fabiana Ruas.

A Sapucaia é uma árvore nativa da Mata Atlântica, bioma florestal que abrange o Espírito Santo e pode chegar a 50 metros de altura, o que equivaleria a um prédio de 16 andares, em condições de floresta.

Ainda de acordo com a pesquisadora do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), por ser nativa, a árvore tem um fácil manejo. A Sapucaia precisa de sol para se desenvolver. Em geral, ela começa a produzir depois dos dez anos, mas estamos pesquisando para antecipar essa produção inicial, comenta.

A castanha da Sapucaia é parente da castanha do Pará. Ela é rica em sabor e pode ser consumida cozida, torrada ou crua. Também contém muitos compostos químicos, que facilitam na memorização e prevenção do Alzheimer, e vitaminas do complexo B, que são essenciais para a geração de energia.

Essa castanha, há cinco anos, custava R$ 15 o quilo, em média. Hoje, o valor aumentou muito e chega a ser vendida por até R$ 80 o quilo. Ela está sendo usada para a fabricação de granola, biscoitos, bolos e tortas. A castanha fica dentro de um coco que precisa ser colhido de vez do pé, elenca Fabiana.

FLORESTA





Durante a florada, as folhas da Sapucaia atingem um tom de rosa avermelhado, fazendo a árvore se destacar em meio às demais. A beleza exuberante dessa espécie foi um dos motivos que fez o aposentado João Luíz Guasti, 62 anos, apostar no seu plantio.

Para reflorestar os 3,5 hectares do sítio que tem na região de Pau Amarelo, em Viana, e montar um bosque, ele está investindo na espécie. Eu comecei a plantar no ano passado, com cerca de 60 mudas. Neste ano, ainda vou plantar mais 110. Eu estou substituindo uma floresta de eucalipto por um bosque de Sapucaia, conta.

A intenção dele é plantar cerca de 700 árvores na área. Daqui a alguns anos, quero ter a oportunidade de ver o bosque todo florido, revela. E, se quiser, até lucrar.

SAIBA MAIS

Porte

A árvore da Sapucaia pode atingir até 50 metros de altura, o que equivale a um prédio de 16 andares. O tronco pode ter entre 50 e 90 centímetros de diâmetro.

Produção

A floração da árvore acontece entre novembro e dezembro. O fruto leva dez meses para maturar. A produção ocorre depois dez a 12 anos.

Tem grande potencial no mercado de amêndoas.

As sementes são saborosas e nutritivas podendo ser consumidas cruas, cozidas ou torradas, além de ter uso na produção de óleo medicinal. A madeira também tem mercado comercial.