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Rompimento

Casagrande sobre barragem: "Coloquei nosso Governo à disposição"

Governador publicou em redes sociais que ficou comovido com a tragédia

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 18:42

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

25 jan 2019 às 18:42
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, publicou nas redes sociais que entrou em contato com o governo de Minas Gerais e colocou o governo capixaba à disposição para ajudar no que for preciso diante do rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte.
Além da publicação, o governo divulgou nota oficial em que afirmou ter oferecido máquinas, equipamentos e pessoal para auxiliar as autoridades mineiras nos trabalhos de resgate a vítimas e de recuperação da cidade.
Na postagem na rede social, Casagrande disse que ficou "muito comovido com mais essa tragédia que atingiu o povo mineiro". "Além dos prejuízos ao meio ambiente, o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, afetou várias comunidades locais, levando tristeza a seus moradores", publicou.  
 
O governador disse ainda que, em contato com o governo de Minas, prestou solidariedade em nome dos capixabas.  
 
NOTA
O governo do Estado divulgou ainda uma nota de solidariedade ao povo mineiro. Confira o comunicado na íntegra:
"O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, fez contato com o Governo de Minas Gerais para prestar solidariedade ao povo mineiro e aos moradores da cidade de Brumadinho, atingidos pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração. Casagrande colocou o governo do Estado à disposição, em relação a máquinas, equipamentos e pessoal, para auxiliar as autoridades mineiras nos trabalhos de resgate a vítimas e de recuperação da cidade.
Na ligação, o governador do ES lamentou o ocorrido e reforçou o sentimento de pesar com mais essa tragédia. Ele enfatizou a ligação entre os dois Estados e seus cidadãos. Casagrande falou com o secretário-geral de Governo do Estado de Minas Gerais, Igor Mascarenhas Neto. O governador mineiro Romeu Zema está em viagem e não foi localizado.
Governo do Estado do Espírito Santo"

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