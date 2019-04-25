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Reforma da Previdência

Casagrande fala sobre saída de Estados e municípios da reforma

Governador não disse se é a favor, ou contra, a medida proposta pelos deputados do Centrão

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 22:27

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

24 abr 2019 às 22:27
Renato Casagrande em coletiva sobre energias renováveis Crédito: Helio Filho/Secom-ES
O governador Renato Casagrande (PSB) disse que o Estado irá acatar a decisão que for tomada pelo Congresso Federal sobre a possível retirada de Estados e municípios do texto da reforma da Previdência. Deputados do chamado Centrão tentam retirar servidores estaduais e municipais da proposta na Comissão Especial, que vai tratar do tema.
“Essa é uma decisão do Congresso. O Espírito Santo fez a segregação do fundo financeiro e do fundo previdenciário e vamos continuar fazendo o que precisar para manter o Estado organizado e equilibrado”, disse Casagrande sem opinar se é, ou não, favorável à mudança.
Sobre o texto da reforma da Previdência, o governador disse que nesta quinta-feira, 25, vai participar de uma reunião com o diretório do partido. “Nessa reunião vou dizer que sou a favor de uma reforma, mas defendo a mudança de quatro pontos nesse texto que foi apresentado: o BPC, a aposentadoria rural, o sistema de capitalização e a proposta de desconstitucionalização dos temas”, apontou o governador.
“Se resolver esses quatro temas, mais ou outro tema, é possível apoiar e aprovar a reforma”, completou Casagrande.

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