Casagrande critica modelo de capitalização da reforma da Previdência

Crédito: Helio Filho/Secom-ES

O governador Renato Casagrande (PSB) criticou o modelo de capitalização proposto pelo governo, no projeto de reforma da Previdência. Nele, o trabalhador faz a própria poupança para a aposentadoria.

“Esse sistema acaba com a Previdência do Brasil. Consolida uma diferença e desigualdade, porque quem ganha vai capitalizar, e quem não ganha, não vai. Se o projeto estiver vinculado a este ponto, impede de votá-lo”, declarou, durante o Fórum de Governadores, em Brasília.

Para o socialista, a capitalização deve ser um assunto posterior. “Pedimos para a equipe do governo para que não misture os dois temas. A mudança do sistema pode ficar para depois, para não atrapalhar o debate”.

Ele também anunciou que já formou, desde esta quarta-feira (20), uma comissão no Estado para analisar a proposta de reforma da Previdência.

“A comissão é para avaliar a repercussão da reforma nas contas do Estado. Ela será coordenada pelo secretário da Fazenda, Rogélio Pegoretti, e também participam a Procuradoria do Estado, o IPAJM e a Preves, nossa previdência complementar”, declarou, em vídeo divulgado numa rede social.