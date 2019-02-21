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Previdência

Casagrande critica modelo de capitalização da reforma da Previdência

Governador anunciou a criação de uma comissão para analisar a proposta de reforma e repercussão nas contas do Estado

Publicado em 

21 fev 2019 às 00:55

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 00:55

Crédito: Helio Filho/Secom-ES
O governador Renato Casagrande (PSB) criticou o modelo de capitalização proposto pelo governo, no projeto de reforma da Previdência. Nele, o trabalhador faz a própria poupança para a aposentadoria.
“Esse sistema acaba com a Previdência do Brasil. Consolida uma diferença e desigualdade, porque quem ganha vai capitalizar, e quem não ganha, não vai. Se o projeto estiver vinculado a este ponto, impede de votá-lo”, declarou, durante o Fórum de Governadores, em Brasília.
> REFORMA DA PREVIDÊNCIA | A cobertura
Para o socialista, a capitalização deve ser um assunto posterior. “Pedimos para a equipe do governo para que não misture os dois temas. A mudança do sistema pode ficar para depois, para não atrapalhar o debate”.
Ele também anunciou que já formou, desde esta quarta-feira (20), uma comissão no Estado para analisar a proposta de reforma da Previdência.
“A comissão é para avaliar a repercussão da reforma nas contas do Estado. Ela será coordenada pelo secretário da Fazenda, Rogélio Pegoretti, e também participam a Procuradoria do Estado, o IPAJM e a Preves, nossa previdência complementar”, declarou, em vídeo divulgado numa rede social.
Ele também vai participar de uma comissão de 5 governadores que avaliará a repercussão para o equilíbrio fiscal dos Estados.

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