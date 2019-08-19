Casagrande anuncia secretário de Anchieta para o Desenvolvimento

Segundo Casagrande, Navarro deve tomar posse na próxima semana. "Acabei de me reunir com Marcos Kneip e fiz a ele o convite para integrar a nossa equipe como Secretário de Estado de Desenvolvimento. O convite foi aceito e ele já começa o trabalho na próxima semana. Marcos é secretário de Desenvolvimento de Anchieta, advogado e especialista em gestão. Seja bem-vindo, Marcos!".

Em nota enviada à imprensa, o governador detalhou a escolha. “Marcos tem um excelente serviço prestado à Prefeitura de Anchieta e região. Espero que ele desenvolva e dê sequência ao que o ex-secretário Heber Resende vinha fazendo na secretaria. Esperamos que ele promova o apoio integral às entidades que representam o setor produtivo no Estado, vinculando os pequenos aos médios e grandes empreendedores, com o qual o titular da pasta tem relacionamento estreito, sem perder o olhar para o desenvolvimento regional, para o sistema Simplifica-ES, que zela pela desburocratização dos processos de abertura e funcionamento das empresas, e o incentivo à inovação tecnológica a fim de propiciarmos um bom ambiente nesse campo. Esperamos ainda que estabeleça uma relação forte com as demais secretarias para incrementarmos os negócios no Estado”, disse Casagrande.