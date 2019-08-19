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Casagrande anuncia secretário de Anchieta para o Desenvolvimento

O advogado Marcos Kneip Navarro deve assumir cargo na próxima semana

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 12:13
Marcos Kneip Navarro será o novo secretário de Desenvolvimento Crédito: Marcelo Prest
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, escolheu nesta segunda-feira (19) o novo nome para comandar a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes). A pasta será ocupada pelo advogado e especialista em gestão Marcos Kneip Navarro. O anúncio foi feito pelo governador em live no Facebook. 
O órgão está sem um secretário efetivo desde 22 de julho quando Heber Viana de Resende deixou o cargo para assumir a presidência da ES Gás. A vaga estava ocupada interinamente pelo subsecretário, Paulo Affonso Meneguelli
Segundo Casagrande, Navarro deve tomar posse na próxima semana. "Acabei de me reunir com Marcos Kneip e fiz a ele o convite para integrar a nossa equipe como Secretário de Estado de Desenvolvimento. O convite foi aceito e ele já começa o trabalho na próxima semana. Marcos é secretário de Desenvolvimento de Anchieta, advogado e especialista em gestão. Seja bem-vindo, Marcos!".
Em nota enviada à imprensa, o governador detalhou a escolha. “Marcos tem um excelente serviço prestado à Prefeitura de Anchieta e região. Espero que ele desenvolva e dê sequência ao que o ex-secretário Heber Resende vinha fazendo na secretaria. Esperamos que ele promova o apoio integral às entidades que representam o setor produtivo no Estado, vinculando os pequenos aos médios e grandes empreendedores, com o qual o titular da pasta tem relacionamento estreito, sem perder o olhar para o desenvolvimento regional, para o sistema Simplifica-ES, que zela pela desburocratização dos processos de abertura e funcionamento das empresas, e o incentivo à inovação tecnológica a fim de propiciarmos um bom ambiente nesse campo. Esperamos ainda que estabeleça uma relação forte com as demais secretarias para incrementarmos os negócios no Estado”, disse Casagrande.
Nascido em Minas Gerais, o novo secretário já atuou no Rio de Janeiro, na indústria naval, antes de migrar para o Espírito Santo. “Não vai faltar trabalho nem dedicação para promover o crescimento do Espírito Santo. É um prazer integrar este time de muita qualidade que vem fazendo um trabalho brilhante. Chego para somar à equipe e contribuir com a minha visão empresarial”, disse Navarro.

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