Cartões pré-pago se popularizam e são usados até para receber salário

Crédito: Pixabay

cartão de crédito que não deixa o usuário se endividar. Essa é a proposta dos cartões pré-pagos, em que o usuário deposita um valor e utiliza até que ele termine, podendo recarregar novamente se quiser. Eles têm ganhando popularidade em todo o país com usos diversos que vão desde pagamento de mesadas até uso como cartão-presente, ou cartão-salário. Umque não deixa o usuário se. Essa é a proposta dos cartões pré-pagos, em que o usuário deposita um valor e utiliza até que ele termine, podendo recarregar novamente se quiser. Eles têm ganhando popularidade em todo o país com usos diversos que vão desde pagamento de mesadas até uso como cartão-presente, ou cartão-salário.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o uso desse tipo de cartão cresceu 70% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

orçamento já que o utilizador só consegue gastar o dinheiro que carregou no cartão, o que impede os endividamentos. Para o diretor-executivo da Abecs, Ricardo Vieira, a principal vantagem desses cartões é o controle dejá que o utilizador só consegue gastar o dinheiro que carregou no cartão, o que impede os endividamentos.

crédito, por já ter dívidas, já que a pessoa deposita o dinheiro antes. Ele também pode ser utilizado como um primeiro cartão de crédito, para quem não tem experiência com essa modalidade de pagamento”, explica. “É muito útil na educação financeira, para o controle de gastos. Ele permite um planejamento mais adequado e pode até ser utilizado por quem tem dificuldade de obter, por já ter dívidas, já que a pessoa deposita o dinheiro antes. Ele também pode ser utilizado como um primeiro cartão de crédito, para quem não tem experiência com essa modalidade de pagamento”, explica.

CARTÃO-MESADA

Foi justamente para ensinar a filha Luiza a lidar com o dinheiro que a contabilista Maria Aparecida Couto entregou a ela um cartão pré-pago. A menina ainda era criança, mas aprendeu rápido como funcionava o pagamento. "Ela começou a usar logo que aprendeu a ler e a escrever e já sabia digitar a senha. Utilizamos como cartão-mesada hoje em dia", diz.

Segundo Aparecida, a adesão ao cartão ocorreu por conta da facilidade e também para dar à menina independência sobre os gastos. Outro fator importante foi a segurança. "Assim não acontece de ela perder o dinheiro. E se perder o cartão, a gente consegue cancelar e ainda recuperar o valor", explica.

Na última semana, Luiza viajou para Foz do Iguaçu com a escola e, em vez de dar a ela dinheiro para pagar as despesas durante a estadia fora, Aparecida e o marido só precisaram recarregar o cartão. "O cartão que ela tem é aceito no país todo. É uma ótima opção de educação financeira", afirma.

COMPRAS NA INTERNET

compra à vista. As pessoas começaram a gostar e está se massificando já que ele funciona como qualquer cartão”, afirma o diretor. Uma das desvantagens dessa forma de pagamento é que ele não permite o parcelamento dos valores. Praticamente todas as emissoras de cartões oferecem algum tipo de opção pré-paga. Os cartões têm a vantagem de ser utilizados em compras ou serviços que só aceitam a pagamentos no crédito, como é o caso de muitas operações feitas pela internet e também de aplicativos como Uber, Netflix, etc. “Ele faz como se fosse umaà vista. As pessoas começaram a gostar e está se massificando já que ele funciona como qualquer cartão”, afirma o diretor. Uma das desvantagens dessa forma de pagamento é que ele não permite o parcelamento dos valores.

salários com cartões pré-pagos. No primeiro semestre deste ano, os cartões pré-pagos já movimentaram mais de R$ 7 bilhões. Os cartões pré-pagos já eram velhos conhecidos de quem viajava para o exterior e não queria se arriscar (em caso de roubo, é possível cancelar o cartão e transferir o crédito para outro local), no entanto, com a popularização, já há até empresas que têm pago oscom cartões pré-pagos. No primeiro semestre deste ano, os cartões pré-pagos já movimentaram mais de R$ 7 bilhões.

Na hora de escolher um emissor, ele afirma que é bom pesquisar para analisar as taxas cobradas por cada empresa. “Como todo cartão, há custos envolvidos. É preciso escolher emissor de sua preferência e o produto mais adequado a sua necessidade”, ressalta.