Cartões pré-pago se popularizam e são usados até para receber salário

Um cartão de crédito que não deixa o usuário se endividar. Essa é a proposta dos cartões pré-pagos, em que o usuário deposita um valor e utiliza até que ele termine, podendo recarregar novamente se quiser. Eles têm ganhando popularidade em todo o país com usos diversos que vão desde pagamento de mesadas até uso como cartão-presente, ou cartão-salário.
Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o uso desse tipo de cartão cresceu 70% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
Para o diretor-executivo da Abecs, Ricardo Vieira, a principal vantagem desses cartões é o controle de orçamento já que o utilizador só consegue gastar o dinheiro que carregou no cartão, o que impede os endividamentos.
“É muito útil na educação financeira, para o controle de gastos. Ele permite um planejamento mais adequado e pode até ser utilizado por quem tem dificuldade de obter crédito, por já ter dívidas, já que a pessoa deposita o dinheiro antes. Ele também pode ser utilizado como um primeiro cartão de crédito, para quem não tem experiência com essa modalidade de pagamento”, explica.
CARTÃO-MESADA
Foi justamente para ensinar a filha Luiza a lidar com o dinheiro que a contabilista Maria Aparecida Couto entregou a ela um cartão pré-pago. A menina ainda era criança, mas aprendeu rápido como funcionava o pagamento. "Ela começou a usar logo que aprendeu a ler e a escrever e já sabia digitar a senha. Utilizamos como cartão-mesada hoje em dia", diz.
Segundo Aparecida, a adesão ao cartão ocorreu por conta da facilidade e também para dar à menina independência sobre os gastos. Outro fator importante foi a segurança. "Assim não acontece de ela perder o dinheiro. E se perder o cartão, a gente consegue cancelar e ainda recuperar o valor", explica.
Na última semana, Luiza viajou para Foz do Iguaçu com a escola e, em vez de dar a ela dinheiro para pagar as despesas durante a estadia fora, Aparecida e o marido só precisaram recarregar o cartão. "O cartão que ela tem é aceito no país todo. É uma ótima opção de educação financeira", afirma.
COMPRAS NA INTERNET
Praticamente todas as emissoras de cartões oferecem algum tipo de opção pré-paga. Os cartões têm a vantagem de ser utilizados em compras ou serviços que só aceitam a pagamentos no crédito, como é o caso de muitas operações feitas pela internet e também de aplicativos como Uber, Netflix, etc. “Ele faz como se fosse uma compra à vista. As pessoas começaram a gostar e está se massificando já que ele funciona como qualquer cartão”, afirma o diretor. Uma das desvantagens dessa forma de pagamento é que ele não permite o parcelamento dos valores.
Os cartões pré-pagos já eram velhos conhecidos de quem viajava para o exterior e não queria se arriscar (em caso de roubo, é possível cancelar o cartão e transferir o crédito para outro local), no entanto, com a popularização, já há até empresas que têm pago os salários com cartões pré-pagos. No primeiro semestre deste ano, os cartões pré-pagos já movimentaram mais de R$ 7 bilhões.
Na hora de escolher um emissor, ele afirma que é bom pesquisar para analisar as taxas cobradas por cada empresa. “Como todo cartão, há custos envolvidos. É preciso escolher emissor de sua preferência e o produto mais adequado a sua necessidade”, ressalta.