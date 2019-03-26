Capixaba é primeiro em fila quilométrica para conseguir emprego em SP

Um mutirão de emprego no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, gerou uma enorme fila na manhã desta terça-feira (26). São seis mil vagas oferecidas por 30 empresas em diversas áreas. Entre as milhares de pessoas que foram ao local para apresentar o currículo estava o cozinheiro capixaba Bruno Coutinho, de Vitória, o primeiro da quilométrica fila, que chegou ao local às 9h de segunda-feira (25).

Desempregado há um ano e morando em São Paulo há três meses, Bruno contou à reportagem da TV Globo que saiu de Vitória para buscar melhoria de vida e que tem se sustentado com "bicos".

A gente sai do lugar que a gente mora para procurar melhora. A expectativa é de melhora, de crescimento e, depois, procurar um curso para eu me qualificar. Vou lutar para crescer aqui, e é por isso que eu vim ser o primeiro da fila, para sair daqui empregado O cozinheiro capixaba Bruno Coutinho

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, junto ao Sindicato dos Comerciários, organizadores do mutirão, dizem que o número de pessoas na fila deve ter chegado ao equivalente de vagas. O evento dura até esta sexta-feira (29).

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