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Área da Saúde

Campos Neto diz que BC tem projeto para fazer um "Open Health"

"Open Health" é um sistema de dados de consumidores de produtos na área de saúde; o presidente do Banco Central não deu detalhes sobre o sistema ou sobre como funcionaria

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 14:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 ago 2021 às 14:18
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (13), que a instituição está conversando com o Ministério da Saúde para a criação de um "Open Health", um sistema de dados de consumidores de produtos na área de saúde. Campos Neto não deu detalhes sobre o sistema ou sobre como funcionaria.
A citação de Campos Neto ocorreu durante evento em que ele tratava de novas tecnologias, entre elas o Open Finance - um desdobramento do Open Banking, o sistema de compartilhamento de dados de clientes bancários.

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