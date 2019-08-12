Câmara não retoma CPMF de jeito nenhum, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Windows)

Os presidentes do STF (Supremo Tribunal Federal) e da Câmara do Deputados defenderam nesta segunda-feira (12) uma reforma que retire as regras do sistema tributário da Constituição.

Dias Toffoli afirmou, durante evento organizado pelo banco Santander, que a mudança ajudaria a desafogar o Tribunal.

“Toda reforma que acontece aumenta o texto da Constituição. Na tributária, vamos tirar do texto da constituição, vamos revogar o artigo 192”, sugeriu Toffoli.

Segundo ele, somente em matérias tributárias há hoje na pauta do STF ações que somam R$ 1 trilhão de reais.

A ideia seria tirar o tema da Constituição e tratar da questão por meio de projetos de lei, de acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que afirmou aprovar a proposta de Toffoli e já ter tratado com ele previamente sobre o assunto.

Ele disse ainda preferir tratar primeiro dos tributos sobre o consumo, tema dos projetos que já está no Congresso, e deixar outras questões para depois.

Afirmou também que não irá apoiar as discussões para recriar tributos nos moldes da CPMF.

“Não vamos retomar CPMF na câmara de jeito nenhum. O presidente Bolsonaro já falou isso. Tem de concentrar na reforma de bens e serviços.”