Câmara aprova em segundo turno texto-base da reforma da Previdência

votou, na madrugada desta quarta-feira (7), o texto-base da reforma da. Foram 370 votos a favor e 124 contra no 2º turno de tramitação do projeto que altera as regras de

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acredita que será possível encaminhar o texto da reforma da Previdência aonesta quinta-feira (8), após a Casa votar e analisar todos os oito destaques previstos para o dia.

Para concluir a votação em segundo turno, portanto, e encaminhar o texto ao Senado, os deputados ainda precisam analisar essas matérias apresentadas pelos partidos para tentar retirar pontos específicos da proposta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou sessão para às 9h, com início da ordem do dia às 11h.