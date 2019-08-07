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Votação

Câmara aprova em segundo turno texto-base da reforma da Previdência

Projeto foi aprovado por 370 x 124 votos, na madrugada desta quarta-feira (7). Destaques devem ser votados pela manhã

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 22:43

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

06 ago 2019 às 22:43
Crédito: Luis Macedo | Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados votou, na madrugada desta quarta-feira (7), o texto-base da reforma da Previdência. Foram 370 votos a favor e 124 contra no 2º turno de tramitação do projeto que altera as regras de aposentadoria.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acredita que será possível encaminhar o texto da reforma da Previdência ao Senado nesta quinta-feira (8), após a Casa votar e analisar todos os oito destaques previstos para o dia.
Para concluir a votação em segundo turno, portanto, e encaminhar o texto ao Senado, os deputados ainda precisam analisar essas matérias apresentadas pelos partidos para tentar retirar pontos específicos da proposta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou sessão para às 9h, com início da ordem do dia às 11h.
Em julho, a Câmara já havia aprovado a reforma em primeiro turno por 379 votos a 131. Por ser emenda à Constituição, o texto precisava ser submetido ao segundo turno de votação para, se aprovado, ser enviado ao Senado.
> Por Previdência, governo envia projeto que libera R$ 3 bi para emendas
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