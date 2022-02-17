Caixa libera abono salarial para trabalhadores nascidos em abril

Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em abril recebem hoje (17) o abono salarial ano-base 2020. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento no último dia 8 e prosseguirá com a liberação até 31 de março, baseada no mês de nascimento do beneficiário.

O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou no Pasep. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Também hoje, o Banco do Brasil libera o abono salarial para os trabalhadores do setor público com inscrição final 2 e 3. O pagamento para essa categoria - servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no Pasep - começou a ser feito na terça-feira (15) e segue até 24 de março, com base no dígito final da inscrição do servidor.

O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos. Recebe agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Trabalhadores da iniciativa privada que recebem pela Caixa Econômica Federal:

Nascidos em janeiro: recebem em 8 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: recebem em 10 de fevereiro;

Nascidos em março: recebem em 15 de fevereiro;

Nascidos em abril: recebem em 17 de fevereiro;

Nascidos em maio: recebem em 22 de fevereiro;

Nascidos em junho: recebem em 24 de fevereiro;

Nascidos em julho: recebem em 15 de março;

Nascidos em agosto: recebem em 17 de março;

Nascidos em setembro: recebem em 22 de março;

Nascidos em outubro: recebem em 24 de março;

Nascidos em novembro: recebem em 29 de março;

Nascidos em dezembro: recebem em 31 de março.

Trabalhadores do setor público, que recebem pelo Banco do Brasil:

Final da inscrição 0: recebem em 15 de fevereiro;

Final da inscrição 1: recebem em 15 de fevereiro;

Final da inscrição 2: recebem em 17 de fevereiro;

Final da inscrição 3: recebem em 17 de fevereiro;

Final da inscrição 4: recebem em 22 de fevereiro;

Final da inscrição 5: recebem em 24 de fevereiro;

Final da inscrição 6: recebem em 15 de março;

Final da inscrição 7: recebem em 17 de março;

Final da inscrição 8: recebem em 22 de março;

Final da inscrição 9: recebem em 24 de março.

Os valores pagos a cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base 2020. Devem receber o benefício cerca de 22 milhões de trabalhadores, com valor total de mais de R$ 20 bilhões. Os recursos são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

A Caixa informou que o crédito será depositado automaticamente para quem tem conta no banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da Poupança Social Digital, podendo ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser feito com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências, sempre de acordo com o calendário de pagamento.

Para beneficiários residentes nos municípios da Bahia e de Minas Gerais em situação de emergência, devido às fortes chuvas, o pagamento foi liberado no último dia 8, independentemente do mês de nascimento.