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Até o fim do ano

Caixa e Correios vão compartilhar serviços em todas as cidades

Clientes da Caixa terão acesso a produtos e serviços bancários nas agências dos Correios. Pela rede lotérica, a Caixa oferecerá à população postagem e retirada de encomendas

Publicado em 25 de Março de 2024 às 18:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2024 às 18:57
BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal e os Correios anunciaram, nesta segunda-feira (25), que o compartilhamento de suas estruturas, processos e serviços, em parceria divulgada neste mês, deve ser implementado em todos os municípios do Brasil até o fim do ano. De acordo com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, todos os serviços da estatal estarão disponíveis nas agências dos Correios e vice-versa.
"Na minha visão, na velocidade que a gente trabalha, acho que até o fim do ano todas as cidades vão estar com esse serviço", disse Vieira, em coletiva de imprensa, ao lado do presidente dos Correios, Fabiano Santos. "Até o final do ano, todos os serviços estarão disponíveis nas agências dos Correios e dos Correios, na Caixa."
Data: 28/10/2019 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica, na Avenida Reta da Penha, em Vitória - Editoria: Economia
Agência da Caixa Econômica: serviços compartilhados com os Correios Crédito: Fernando Madeira
De acordo com ele, a velocidade na implementação dos serviços compartilhados se dá porque não será necessária a realização de testes. Segundo Vieira, um dos serviços de mais difícil implementação é o pagamento em papel-moeda.
A Caixa e os Correios firmaram uma parceria de compartilhamento de suas estruturas, processos e serviços, facilitando o acesso da população a produtos financeiros e postais. A parceria vai ampliar o acesso a serviços relacionados a benefícios sociais como PIS, Seguro Desemprego, FGTS e Bolsa Família. Num primeiro momento, o foco será regiões desassistidas.
Com o atendimento compartilhado, os clientes da Caixa terão acesso a produtos e serviços bancários nas agências dos Correios. Pela rede lotérica, a Caixa oferece à população postagem e retirada de encomendas.
O primeiro atendimento do projeto piloto ocorreu no dia 12 de março, em uma unidade dos Correios de Peixe-Boi, no Pará. "Em um espaço destinado para o atendimento bancário, empregados da Caixa atenderam os clientes de forma remota", diz documento da Caixa divulgado à imprensa.
A população, segundo a estatal, já pode contar com atendimento para desbloqueio e atualização cadastral da Caixa, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais, além de consultas e orientações sobre o abono de PIS, Seguro Desemprego, FGTS, INSS, dentre outros produtos e serviços.

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