Caixa abre 12 agências para saques do FGTS e do auxílio neste sábado no ES

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Para os beneficiários do auxílio emergencial e auxílio emergencial extensão, o saque em espécie estará liberado para os nascidos em março dos Ciclos 3 e 4. Ao todo, o dinheiro estará liberado para 3,8 milhões de pessoas.

Já os saques e transferências do FGTS emergencial estará liberado para 9,6 milhões de trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, que tiveram o depósito de até R$ 1.045 feito em poupança social digital do banco nos últimos dias 14 e 21 de setembro. Com isso, a Caixa encerra o calendário de pagamentos e saques do FGTS emergencial, e todos os trabalhadores que tiveram créditos feitos já poderão movimentar livremente os valores.

O banco informa que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

No ES, as agências que vão atender o trabalhador são:



Cachoeiro de Itapemirim: Rua Professor Quintiliano, 27, Centro.



Cariacica: Avenida Expedito Garcia, 75, Campo Grande.

Cariacica: Rodovia BR-262 KM 01, s/nº, Jardim América

Colatina: Avenida Getúlio Vargas, 537, Centro

Guarapari: Rua Getúlio Vargas, 204, Centro.

Linhares: Avenida Nogueira da Gama, 1.197, Centro

São Mateus: Avenida Jones dos Santos Neves, 338, Centro

Serra: Avenida Norte Sul, 3.721, Laranjeiras

Serra: Rua Antônio Caron, 139, Carapina

Vila Velha: Avenida Champagnat, 1.089, Centro

Vila Velha: Avenida Carlos Lindenberg, 1.643, Glória.

Vitória: Avenida Princesa Isabel, 86, Centro

Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa | auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL