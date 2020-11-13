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Dinheiro liberado

Caixa abre 12 agências para saques do FGTS e do auxílio neste sábado no ES

Dinheiro do auxílio estará liberado para os nascidos no mês de março, enquanto que o FGTS está disponível para os trabalhadores que nasceram em novembro e dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 17:58

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:58

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal abre, neste sábado (14), 772 agências no país para atendimento de beneficiários do auxílio emergencial e FGTS emergencial.  No Espírito Santo, vão funcionar 12 agências, das 8 horas ao meio dia. (Confira lista das agências abertas no Estado e clique aqui para ver a lista de unidades que vão funcionar em todo o país)
Para os beneficiários do auxílio emergencial e auxílio emergencial extensão, o saque em espécie estará liberado para os nascidos  em março dos Ciclos 3 e 4. Ao todo, o dinheiro estará liberado para 3,8 milhões de pessoas. 
Já os saques e transferências do FGTS emergencial estará liberado para 9,6 milhões de trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, que tiveram o depósito de até R$ 1.045 feito em poupança social digital do banco nos últimos dias 14 e 21 de setembro. Com isso, a Caixa encerra o calendário de pagamentos e saques do FGTS emergencial, e todos os trabalhadores que tiveram créditos feitos já poderão movimentar livremente os valores. 
O banco informa que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.
No ES, as agências que vão atender o trabalhador são: 
  • Cachoeiro de Itapemirim: Rua Professor Quintiliano, 27, Centro.
  • Cariacica: Avenida Expedito Garcia, 75, Campo Grande.
  • Cariacica: Rodovia BR-262 KM 01, s/nº, Jardim América
  • Colatina: Avenida Getúlio Vargas, 537, Centro
  • Guarapari: Rua Getúlio Vargas, 204, Centro.
  • Linhares: Avenida Nogueira da Gama, 1.197, Centro
  • São Mateus: Avenida Jones dos Santos Neves, 338, Centro
  • Serra: Avenida Norte Sul, 3.721, Laranjeiras
  • Serra: Rua Antônio Caron, 139, Carapina
  • Vila Velha: Avenida Champagnat, 1.089, Centro
  • Vila Velha: Avenida Carlos Lindenberg, 1.643, Glória.
  • Vitória: Avenida Princesa Isabel, 86, Centro
Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa | auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

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