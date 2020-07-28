Brasil tem 86% dos shoppings reabertos após quarentena, diz Abrasce

O setor de shopping centers registrou 496 estabelecimentos reabertos (86% do total) nesta terça-feira (28) em 187 municípios. As últimas aberturas ocorreram nas cidades de Natal (RN), Cuiabá (MT), Blumenau (SC) e Valinhos (SP). No Estado de São Paulo, principal mercado do País, são 170 unidades em funcionamento em 62 municípios. O balanço é da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).
A reabertura do comércio passou a ocorrer pouco a pouco no País desde abril, por conta da suspensão de parte dos decretos publicados por prefeituras e governos estaduais proibindo o funcionamento das unidades a fim de reduzir a circulação de pessoas e a transmissão do coronavírus.
Levantamento realizado pela Abrasce apontou que as vendas no setor estão, em média, 58,2% abaixo do nível pré-covid. O resultado foi atualizado até o fim da primeira semana de julho. Até aquela data, o País tinha 425 shoppings reabertos, 74% do total.