Brasil tem 86% dos shoppings reabertos após quarentena, diz Abrasce

Movimentação em shopping center: espaço de entretenimento e compras Crédito: Michal Jarmoluk/Pixabay

O setor de shopping centers registrou 496 estabelecimentos reabertos (86% do total) nesta terça-feira (28) em 187 municípios. As últimas aberturas ocorreram nas cidades de Natal (RN), Cuiabá (MT), Blumenau (SC) e Valinhos (SP). No Estado de São Paulo, principal mercado do País, são 170 unidades em funcionamento em 62 municípios. O balanço é da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

A reabertura do comércio passou a ocorrer pouco a pouco no País desde abril, por conta da suspensão de parte dos decretos publicados por prefeituras e governos estaduais proibindo o funcionamento das unidades a fim de reduzir a circulação de pessoas e a transmissão do coronavírus.