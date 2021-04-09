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Brasil reduz perda para o mercado ilegal na pandemia

As perdas do Brasil para o mercado ilegal registraram queda de 1,2% em 2020 na comparação com o ano anterior, ficando em R$ 287,9 bilhões

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 14:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2021 às 14:52
computador
Segundo levantamento do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade, a variação pode ser relacionada às medidas de combate ao coronavírus.  Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels
A pandemia também impactou os números do contrabando e da economia ilegal. As perdas do Brasil para o mercado ilegal registraram queda de 1,2% em 2020 na comparação com o ano anterior, ficando em R$ 287,9 bilhões, segundo levantamento do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade.
O valor abrange as perdas registradas por 15 setores industriais (R$ 197,2 bilhões) e a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados (R$ 90,7 bilhões) por causa da ilegalidade.
Segundo o fórum, a variação pode ser relacionada às medidas de combate ao coronavírus no país e nos países de origem do contrabando, como o Paraguai.
"As medidas de restrição de circulação e de isolamento social, que esvaziaram as ruas, o bloqueio de fronteiras, a alta do dólar e o aumento das apreensões nas estradas afetaram a disponibilidade dos produtos do crime", afirma o fórum.
No caso dos cigarros, as perdas para o contrabando ficaram em R$ 14,2 bilhões no ano passado, ante R$ 15,9 bilhões em 2019.

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