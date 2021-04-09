Brasil reduz perda para o mercado ilegal na pandemia

Segundo levantamento do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade, a variação pode ser relacionada às medidas de combate ao coronavírus. Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

A pandemia também impactou os números do contrabando e da economia ilegal. As perdas do Brasil para o mercado ilegal registraram queda de 1,2% em 2020 na comparação com o ano anterior, ficando em R$ 287,9 bilhões, segundo levantamento do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade.

O valor abrange as perdas registradas por 15 setores industriais (R$ 197,2 bilhões) e a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados (R$ 90,7 bilhões) por causa da ilegalidade.

Segundo o fórum, a variação pode ser relacionada às medidas de combate ao coronavírus no país e nos países de origem do contrabando, como o Paraguai.

"As medidas de restrição de circulação e de isolamento social, que esvaziaram as ruas, o bloqueio de fronteiras, a alta do dólar e o aumento das apreensões nas estradas afetaram a disponibilidade dos produtos do crime", afirma o fórum.