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Entre os principais produtores

Brasil deve ser protagonista na produção de pescados, diz secretário

O secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, destacou que a costa brasileira é extensa e que está determinado a incluir o Brasil entre os principais produtores internacionais de pescados

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 00:49

Publicado em 

12 abr 2019 às 00:49
Produção de pescada deve crescer no país Crédito: Elza Fiúza/Agência Brasil
O secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, disse nesta quinta-feira(11) que sua determinação é incluir o Brasil entre os principais produtores internacionais de pescados. Ele destacou que a costa brasileira é extensa. Seif participou de uma transmissão ao vivo (live, em inglês), nas redes sociais, ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
“Temos todas as condições do mundo de ser um protagonista mundial [na produção de pescado]”, disse Seif, informando que o Brasil seguirá o exemplo da China, que é um grande produtor mundial de piscicultura.
“Nós precisamos transformar o Brasil, além de um grande produtor de grãos e outras proteínas, mas de pescados” , disse o secretário. “Com todo esse potencial, nós precisamos crescer”. Segundo Seif, serão respeitados os limites biológicos para não comprometer a biomassa e as espécies.
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Seif disse que a produção de pescados pode ajudar também na indústria farmacêutica, por exemplo. De acordo com ele, não há no país uma indústria nacional capaz de produzir medicamentos a partir da pele de tilápia.
O coordenador da pesquisa do Instituto Dr. José Frota, ligado à Universidade Federal do Ceará, Edmar Maciel Lima Junior, desenvolveu pesquisas com a pele da tilápia para o tratamento de queimaduras.
O trabalho mostra semelhanças da pele da tilápia com a pele humana em relação à quantidade do colágeno tipo-1, proteína importante no processo de cicatrização. Segundo Edmar, esta é a primeira pele animal que o Brasil deve usar no tratamento.

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