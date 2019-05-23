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Imposto de Renda

Bolsonaro quer mecanismo para reavaliar patrimônio declarado no IR

Segundo o secretário da Receita, Marcos Cintra, projeto a ser estudado poderia permitir que imóveis fossem declarados de acordo com valores de mercado atualizados

Publicado em 

22 mai 2019 às 22:20

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 22:20

Bolsonaro pediu estudo sobre projeto de reavaliação de patrimônios Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro pediu que a Receita Federal estude um projeto que permita reavaliar patrimônios declarados no Imposto de Renda, afirmou nesta quarta-feira, (22), o chefe do órgão,Marcos Cintra.
Sem dar mais detalhes, Cintra disseque a temática do projeto é a reavaliação de patrimônios que "normalmente são declarados com valores históricos"e que "poderiam eventualmente ser declarados para valores de mercado".Segundo ele, a medida irá implicar em agilização de mercado, facilitação de negócios, e "alguma arrecadação extra em função dos que vierem a optar por um regime diferenciado".
O secretário falou com a imprensa após encontro com Bolsonaro, que na manhã desta quarta mencionou o projeto que, segundo ele, deve trazer arrecadação maior do que a reforma da Previdência, sem dizer o que traria esse economia. Perguntado sobre os valores, Cintra destacou que não tinha detalhes do projeto, e que a economia será estudada pela Receita.
"Ele vai me passar o projeto mais detalhadamente, apenas mencionou que era um projeto que ele gostaria que a Receita estudasse com bastante cuidado", disse Cintra, respondendo ainda que o projeto valerá "provavelmente tanto para pessoa jurídica como física."
O secretário negou que uma reavaliação signifique aumento de impostos na prática, afirmando que a mera declaração de valor não implica nenhuma tributação. Questionado sobre o fato da correção do valor patrimonial para quem teve um imóvel valorizado poder aumentar o imposto, por exemplo, Cintra apenas afirmou que isso é legislação de IPTU, e não de Imposto de Renda, voltando a afirmar que não tem detalhes do projeto.
 

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