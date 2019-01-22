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Reforma

Bolsonaro promete apresentar Previdência quando Congresso se reunir

O presidente Jair Bolsonaro e seus ministros se encontraram com executivos de algumas das maiores empresas do mundo

Publicado em 

22 jan 2019 às 19:10

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 19:10

Em reunião fechada, Bolsonaro promete apresentar Previdência quando Congresso se reunir Crédito: TV NBr
Se em seu discurso público em Davos o presidente Jair Bolsonaro deu poucos detalhes sobre a reforma que apresentará para modificar a Previdência, o tom foi diferente quando ele e seus ministros entraram em uma sala exclusiva, apenas com os presidentes de algumas das maiores empresas do mundo.
Um dos participantes de uma multinacional contou ao Broadcast/Estadão que o governo prometeu que o projeto de lei da reforma será apresentado "assim que o novo Congresso se reunir". "Eles nos disseram que essa é a prioridade e que o projeto da reforma será apresentado já nos primeiros dias (da nova Legislatura)", contou o executivo.
O governo não deu uma data fechada sobre quando uma votação poderia ocorrer. Mas insistiu que esse será o primeiro trabalho do governo. Bolsonaro, segundo o executivo que esteve na sala, também admitiu que a reforma pode não sair exatamente como eles previam, já que certas "acomodações" terão de ser feitas para garantir sua aprovação.
No encontro, empresas como a Arcelor Mittal, Embraer ou Nestlé estiveram presentes. Segundo o executivo, a reunião foi marcada por diversas perguntas feitas ao novo governo. Várias delas tocariam na questão da capacidade da nova administração federal de convencer a população sobre a necessidade da reforma. "O que quiseram saber é se haveria uma aceitação popular", disse.
Para os empresários, isso pode ser decisivo, já que testaria a capacidade do governo de manter uma certa taxa de popularidade para continuar a governar.
Durante o encontro, Bolsonaro ainda foi cobrado em relação à proteção ambiental, em especial na Amazônia, e quanto a questões relacionadas com a defesa de indígenas.

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