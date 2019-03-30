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Jair Bolsonaro

Bolsonaro: Governo prepara mudança na tributação das empresas

A ideia é fazer a taxação de dividendos e ganhos de capital em troca de uma simplificação na cobrança de imposto de renda

Publicado em 30 de Março de 2019 às 13:14

Publicado em 

30 mar 2019 às 13:14
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (30) no Twitter que o Ministério da Economia prepara uma mudança na tributação das empresas e empresários.
A ideia é fazer a taxação de dividendos e ganhos de capital em troca de uma simplificação na cobrança de imposto de renda. Diferente de outros países, no Brasil a parcela do lucro recebido por acionistas não tem incidência de imposto de renda -essa tributação deixou de existir no país nos anos 1990.
"A ideia seria a troca da cobrança de Imposto de Renda sobre os dividendos. Atualmente, as empresas do Brasil que lucram mais de R$ 20 mil por mês pagam 25% de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e 9% Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), totalizando 34%.", afirmou o presidente no Twitter.
Segundo o presidente, a ideia é "reduzir impostos de empresas, gerando competitividade interna, empregos, barateamento do produto e competitividade também no exterior", escreveu Bolsonaro no texto, que também faz referência à política adotada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, também havia feito menção a essa política em Davos, Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial em janeiro deste ano.
Na época, Guedes afirmou que a alíquota deve ficar por volta de 15% e que poderia reduzir a alíquota do imposto sobre empresas de 34% para algo por volta de 15%.

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