Bolsonaro: Governo prepara mudança na tributação das empresas

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (30) no Twitter que o Ministério da Economia prepara uma mudança na tributação das empresas e empresários.

A ideia é fazer a taxação de dividendos e ganhos de capital em troca de uma simplificação na cobrança de imposto de renda. Diferente de outros países, no Brasil a parcela do lucro recebido por acionistas não tem incidência de imposto de renda -essa tributação deixou de existir no país nos anos 1990.

"A ideia seria a troca da cobrança de Imposto de Renda sobre os dividendos. Atualmente, as empresas do Brasil que lucram mais de R$ 20 mil por mês pagam 25% de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e 9% Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), totalizando 34%.", afirmou o presidente no Twitter.

Segundo o presidente, a ideia é "reduzir impostos de empresas, gerando competitividade interna, empregos, barateamento do produto e competitividade também no exterior", escreveu Bolsonaro no texto, que também faz referência à política adotada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, também havia feito menção a essa política em Davos, Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial em janeiro deste ano.