Bolsonaro eleva benefício fiscal para indústria de refrigerantes

O presidente
assinou decreto que beneficia a indústria de bebidas não alcoólicas ao alterar a alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) do concentrado usado na fabricação desses produtos.
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