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Decisões

Bolsonaro: Economia é 99,9% com Guedes; tenho que ter 0,1% de poder de veto

Comunicado do presidente foi dado durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 09:02

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 09:02

Presidente da Repu?blica, Jair Bolsonaro fala com a imprensa apo?s reunia?o com ministro Paulo Guedes, sobre reajuste do sala?rio mi?nimo
Presidente da Repu?blica, Jair Bolsonaro, disse que Paulo Guedes tem 99,9% de poder sobre os temas da sua pasta Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira (13), que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem 99,9% de poder sobre os temas da sua pasta. "Tenho que ter 0,1% de poder de veto", completou o mandatário.
No momento em que disse isso, o presidente falava da reunião que teve na véspera com Guedes, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), e outros ministros, incluindo o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Após o encontro, Bolsonaro, Maia e Alcolumbre se pronunciaram em defesa do teto de gastos.
"O teto é o teto. O piso sobe anualmente. Cada vez mais tem menos recurso para fazer alguma coisa", disse Bolsonaro após reivindicar 0,1% de poder de veto sobre decisões na economia.

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