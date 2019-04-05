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Mercado Financerio

Bolsa sobe quase 2% e fecha no maior nível em duas semanas

Dólar cai para R$ 3,857 em dia de otimismo no mercado

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 22:36

Publicado em 

04 abr 2019 às 22:36
Dólar Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasi
Num dia de otimismo no mercado financeiro, a bolsa subiu e o dólar fechou em pequena queda. O índice Ibovespa da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo) encerrou esta quinta-feira (4) aos 96.313 pontos, com alta de 1,93%. O indicador está no nível mais alto desde 21 de março.
No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 3,857, com recuo de 0,55%. Em alguns momentos durante a manhã, a moeda norte-americana subiu, mas inverteu a tendência e consolidou o movimento de queda no meio da tarde.
> Bolsonaro: 'Tudo ocorreu em alto nível'
O desempenho positivo no mercado financeiro ocorre no dia seguinte à audiência do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro recebeu presidentes de partidos para debater a reforma da Previdência. Duas legendas, o PSDB e o PSD, declararam apoio à proposta, mas informaram que manterão independência do governo.

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