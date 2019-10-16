Bolsa sobe a 105 mil pontos em dia de vencimento de opções na B3

A Bolsa brasileira descolou dos índices americanos nesta quarta-feira (16) e conseguiu fechar em alta. Orecuou após ter se aproximados dos R$ 4,19 durante o começo do dia.

A Bolsa fechou em alta de 0,89%, a 105.422 pontos. O volume de negociação superou os R$ 31,595 bilhões, ante a média diária de R$ 16 bilhões registrada neste ano. Essa distorção também é explicada pelo vencimento de opções.

No mercado de moedas, o dólar também registrou forte oscilação. Começou o dia em alta e chegou à máxima de R$ 4,1880. O alívio veio no meio da tarde: o dólar terminou em queda de 0,21%, a R$ 4,1570. O mercado é cauteloso, porém, com o câmbio.